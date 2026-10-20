Обмакнула капусту в сырный кляр — и на сковородку: подаю румяные дольки как гарнир, даже без мяса вкусно

Как приготовить быструю закуску из капусты

Белокочанную капусту можно использовать не только для супов и тушения, но и приготовления румяной закуски. Достаточно лишь свернуть капустные листья треугольниками, поместить в кляр и обжарить до румяности на сковороде.

Снаружи капуста будет хрустящей из-за кляра, а внутри станет мягкой. Блюдо является отличным гарниром для мясных блюд.

Что понадобится

8 листьев капусты, 50 г сыра, 2 куриных яйца, 1 зубец чеснока, 3 столовые ложки пшеничной муки, соль и перец - по вкусу.

Как готовить

Листья снимаем с вилка капусты, опускаем их в подсоленную кипящую воду. Готовим в течение пяти минут, достаем и даем воде стечь. Если есть толстые прожилки, то их необходимо удалить, сообщает news.ru.

Каждый лист делим на 3 части, складываем их плоскими треугольниками. Отдельно соединяем муку, яйца, соль, перец, измельченный чеснок и сыр. Обмакиваем дольки в кляр, обжариваем на разогретой сковороде с маслом в течение 4 минут с каждой стороны.

Важно: после варки капусту следует обсушить с помощью бумажных полотенец. Если этого не сделать, то кляр начнет сползать. Чем гуще будет кляр, тем аппетитнее получится корочка.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полине Аксеновой настолько понравилась эта закуска, что она начала готовить ее постоянно. Для более интересного вкуса сыр можно добавлять не только в кляр, но и между капустными слоями. От этого блюдо получается еще более сытным. Во время жарки не стоит ставить большой огонь, иначе капуста может остаться сыроватой внутри.

Фото: Сгенерировано ИИ

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