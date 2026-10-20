Свет есть, но это не точно: обстановка в Янино после атаки БПЛА – холод, темнота и пробка

Жители поселка Янино уже третьи сутки живут в стрессе.

После атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленобласть в ночь с 17 на 18 октября была повреждена подстанция ЛОЭСК. Из-за этого во многих домах отключили электричество. Как следствие, около 20 тысяч человек остались не только без света, но и без воды и отопления. В некоторых домах к вечеру 18 октября удалось подключить электричество благодаря генераторам, но большая часть жителей почти двое суток оставались без возможности вскипятить чайник и помыться.

Несмотря на то, что по официальным данным уже к понедельнику проблема якобы была устранена, янинцам приходилось кипятить воду на мангале во дворе и даже на свечках дома. В ближайших магазинах люди скупили все бытовые генераторы и газовые горелки, хоть как-то пытаясь выжить. В особенности пострадали жители Ясно-янино, улиц Лесной, Голландской, Рембранта.

К вечеру 19 октября почти в каждом ЖК начали подключать электричество. Однако из-за резкого скачка напряжения невыключенные электроприборы у некоторых жителей перегорели, из люстр буквально валил дым. Благо, работники спецслужб реагировали на все оперативно, быстро наладив мощности.

«К 22:30 понедельника электроснабжение квартир, холодное и горячее водоснабжение и отопление были восстановлены во всех 38 домах. На тот момент от генераторов продолжали работать 14 домов. При этом часть общедомового оборудования и нежилые помещения оставались отключенными из-за ограниченной мощности. В части высотных домов работу лифтов сохраняли с учетом потребностей жителей», - сообщил генеральный директор УК «Янила Кантри», Родион Ротарь.

На данный момент резервное электричество подали почти везде, с отоплением и водой все еще есть перебои, так как где-то перегорели насосы. Впрочем, и сейчас янинцы сообщают, что свет горит тускло, а периодически и вовсе его отключают.

Жителей просят пользоваться электричеством как можно меньше, по возможности не включать много приборов в розетки, чтобы подключенные генераторы справлялись с нагрузкой и не было перенапряжения.

Точных сроков, когда ситуация изменится, никто не называет. Появляется информация, что на ремонт постоянного оборудования понадобится от 2 до 10 дней, кто-то говорит, что обстановка продлится две недели.

Во всей этой истории есть только один плюс. Жители настолько сплотились, что пускали соседей из самых «обесточенных» домов помыться, кормили их горячей едой, заливали с собой кипяток в термосы. Кто-то готовил еду дома, раскладывал в контейнеры, а другие вызывались быть курьерами и относили еду к болеющим, лежачим или в семьи с маленькими детьми.

P.S. «Вишенкой на торте» стал ремонт дороги на съезде к Янино с КАД, который начали 19 октября. Теперь жителям, чтобы добраться в свои полутемные холодные квартиры, нужно простоять в пробке порядка двух 1-2 часов.