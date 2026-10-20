Не сорт, а хит-2027: кусты «облеплены» мясистыми томатами — шпарят по 8 кг даже в плохое лето

Назван урожайный сорт томатов

Опытные садоводы заблаговременно формируют запас посевного материала любимых томатов, уделяя особое внимание проверенным раннеспелым сортам.

Одним из таких является сорт «Челнок» — раннеспелый детерминантный штамбовый томат, выведенный российскими селекционерами в 1993 году. Сорт предназначен для культивирования в открытом грунте и пленочных укрытиях. В южных регионах и средней полосе России возможна высадка на открытые грядки, в иных климатических зонах рекомендуется использование парников.

Растения отличаются компактностью, достигая в высоту около 45 см, обладают слабой ветвистостью и не требуют пасынкования.

Вегетационный период от появления всходов до созревания плодов составляет 105–110 дней. Урожайность варьируется от 5 до 8 кг/м². Культура демонстрирует устойчивость к фитофторозу.

Плоды имеют удлиненную форму с характерным «носиком» и насыщенный красный окрас. Кожица плотная, с глянцевым блеском.

Мякоть плодов мясистая и сочная, без избыточной водянистости, со сбалансированным сладковатым вкусом с легкой кислинкой. Томаты сорта «Челнок» универсальны в использовании: они пригодны как для употребления в свежем виде, так и для всех видов консервации.

Фото сгенерировано ИИ

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