«Саньку» отправляю на пенсию: в новом сезоне в любимцах этот гигант – плоды по 900 г, мясистые и сочные

Настоящий рекордсмен среди томатов

С наступлением осени профессиональные садоводы приступают к подготовке к следующему сезону, формируя запас посевного материала. Этот подход позволяет детально изучить рыночные предложения, выбрать оптимальные сорта и минимизировать риски, связанные с сезонным ажиотажем и дефицитом востребованных позиций.

При выборе сортов рекомендуется учитывать не только показатели урожайности, но и товарные характеристики плодов, в частности, плотность мякоти, которая обеспечивает сохранность продукции и удобство при нарезке.

Одним из перспективных сортов томатов является «Ладошки», селекционированный специалистами-любителями из Новосибирской области.

Этот индетерминантный сорт отличается мощным ростом куста до 2 метров. Плоды формируются в кистях, каждая из которых содержит от 3 до 5 завязей.

Средняя масса плода составляет 300 г, при этом первые плоды могут достигать 900 г. Мякоть характеризуется насыщенным малиновым цветом, плотной консистенцией, высокой сочностью и минимальным содержанием семян.

Сорт обладает высокими показателями продуктивности. «Ладошки» демонстрируют устойчивость к температурным перепадам и неблагоприятным погодным условиям, обеспечивая стабильное плодоношение в различных климатических режимах.

Фото сгенерировано ИИ

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