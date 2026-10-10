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Забудьте про «Бычье сердце»: этот томат шпарит сладкие плоды ящиками — в сезоне 2027 делаю ставку только на него

Опубликовано: 10 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Забудьте про «Бычье сердце»: этот томат шпарит сладкие плоды ящиками — в сезоне 2027 делаю ставку только на него
Забудьте про «Бычье сердце»: этот томат шпарит сладкие плоды ящиками — в сезоне 2027 делаю ставку только на него
Городовой ру
Не томат, а хит сезона

Каждый садовод стремится к получению высокого урожая качественных томатов, сочетающих в себе отличные вкусовые характеристики с устойчивостью к агротехническим сложностям.

Залогом продуктивности является грамотный подбор семян. Рекомендуем обратить внимание на раннеспелый сорт «Адонис», отличающийся высокой урожайностью, неприхотливостью и простотой в уходе.

При выращивании в теплице куст достигает высоты 1,8 м, что требует обязательной фиксации на опорах.

Средняя масса плода составляет около 100 г, при хорошей агротехнике — до 130 г. Вкус отличается выраженным томатным ароматом с умеренной сладостью.

Этот сорт обладает выраженным иммунитетом и устойчивостью к ряду патогенов, включая галловую нематоду, кладоспориоз, вирус табачной мозаики и фузариозное увядание.

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До 15 кг с куста: эти сорта желтых томатов являются самыми урожайными — плоды некуда будет девать.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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