Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью

Выбор семян томатов требует грамотного подхода из-за большого сортового ассортимента. Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на биф-томат «Медвежья кровь».
Масса плодов может достигать 500 граммов, в стандартных условиях показатели варьируются от 200 до 300 граммов.
Период вегетации от всходов до технической спелости составляет 111–115 дней. Растения детерминантного типа высотой до одного метра отличаются компактностью, умеренной облиственностью и средней побегообразовательной способностью. В одной кисти формируется от 4 до 6 плодов.
Для обеспечения высокой урожайности рекомендуется проводить формирование растения и его фиксацию на опоре. Оптимальной является схема ведения культуры в два стебля с регулярным пасынкованием.
Плоды с тонкой кожицей и выраженными вкусовыми характеристиками подходят для приготовления салатов, соков и соусной продукции. Характерной особенностью является низкое содержание семян. Допускается сбор томатов в стадии технической спелости, при этом последующее дозаривание не влияет на качество плодов.
Отзывы дачников:
«Великолепнейший вкус! Насыщенно-томатный, яркий, с легкой сладостью. Для меня - в некотором роде эталонный среди крупнячков», – пишет Ольга
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