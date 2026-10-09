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Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью

Опубликовано: 9 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью
Каждый по 500 граммов: агроном Давыдова назвала крупноплодный биф-томат – с ароматной сладкой мякотью
Городовой ру
Крупные и сладкие томаты

Выбор семян томатов требует грамотного подхода из-за большого сортового ассортимента. Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на биф-томат «Медвежья кровь».

Масса плодов может достигать 500 граммов, в стандартных условиях показатели варьируются от 200 до 300 граммов.

Период вегетации от всходов до технической спелости составляет 111–115 дней. Растения детерминантного типа высотой до одного метра отличаются компактностью, умеренной облиственностью и средней побегообразовательной способностью. В одной кисти формируется от 4 до 6 плодов.

Для обеспечения высокой урожайности рекомендуется проводить формирование растения и его фиксацию на опоре. Оптимальной является схема ведения культуры в два стебля с регулярным пасынкованием.

Плоды с тонкой кожицей и выраженными вкусовыми характеристиками подходят для приготовления салатов, соков и соусной продукции. Характерной особенностью является низкое содержание семян. Допускается сбор томатов в стадии технической спелости, при этом последующее дозаривание не влияет на качество плодов.

Отзывы дачников:

«Великолепнейший вкус! Насыщенно-томатный, яркий, с легкой сладостью. Для меня - в некотором роде эталонный среди крупнячков», – пишет Ольга

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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