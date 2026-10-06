Томатный «гном»: назван сорт помидоров, устойчивый к болезням, жаре, холоду и засухе – идеален для маленького сада

Идеальный сорт для компактного сада

В начале 2006 года селекционеры Крейг ЛеХулье и Патрина Нуске Смолл инициировали проект по выведению карликовых сортов томатов, обладающих повышенной устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям и заболеваниям.

Эти компактные растения оптимальны для культивирования в условиях ограниченного пространства, включая теплицы, приусадебные участки, балконы и контейнерные посадки. Серия томатов-«гномов» отличается неприхотливостью, стрессоустойчивостью и высокой урожайностью при минимальных затратах на уход.

По словам агронома Ксении Давыдовой, наиболее продуктивным сортом серии является «Отчаянный». Учитывая высокий спрос, эксперт советует заблаговременно позаботиться о приобретении посевного материала.

Сорт «Отчаянный» характеризуется продолжительным периодом плодоношения. При соблюдении агротехники один куст способен обеспечить урожай до 3 кг плодов с высокими вкусовыми качествами, плотной мякотью и эстетичной вытянутой формой.

Для получения отменного урожая все сорта томатов серии «гном» нуждаются в пасынковании: у низкорослых растений удаляются пасынки до первой развилки, а выше — только те, что не имеют цветочных кистей. Высокорослые формы рекомендуется формировать в 2–4 стебля.

Читайте также:

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г.

Не сорт томатов, а сектор «приз»: начнете собирать урожай с одного куста ведрами — урожайность бьет рекорды.