Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г

Опытные дачники стремятся заблаговременно сформировать запас семян овощных культур. Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт томатов «Бабушкин поцелуй», отличающийся высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе.
Данный сорт не является гибридным, что обуславливает интенсивный рост кустов: в тепличных условиях они достигают 100 см, в открытом грунте — 50–70 см.
При соблюдении правил агротехники продуктивность сорта составляет до 4,2 кг с квадратного метра. Для обеспечения сохранности стеблей при формировании плодов необходима подвязка и ведение куста в два стебля.
Первый урожай при благоприятных климатических условиях ожидается в середине июля. Плоды характеризуются высокими вкусовыми качествами, желтым цветом, массой от 200 до 500 граммов, а также устойчивостью к растрескиванию и осыпанию.
Период вегетации от появления всходов до наступления технической спелости составляет 85–95 дней.
Сорт характеризуется высокой адаптивностью к различным погодным условиям.
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