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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г

Опубликовано: 5 октября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г
Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г
Городовой ру
Назван урожайный сорт томатов

Опытные дачники стремятся заблаговременно сформировать запас семян овощных культур. Агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт томатов «Бабушкин поцелуй», отличающийся высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе.

Данный сорт не является гибридным, что обуславливает интенсивный рост кустов: в тепличных условиях они достигают 100 см, в открытом грунте — 50–70 см.

При соблюдении правил агротехники продуктивность сорта составляет до 4,2 кг с квадратного метра. Для обеспечения сохранности стеблей при формировании плодов необходима подвязка и ведение куста в два стебля.

Первый урожай при благоприятных климатических условиях ожидается в середине июля. Плоды характеризуются высокими вкусовыми качествами, желтым цветом, массой от 200 до 500 граммов, а также устойчивостью к растрескиванию и осыпанию.

Период вегетации от появления всходов до наступления технической спелости составляет 85–95 дней.

Сорт характеризуется высокой адаптивностью к различным погодным условиям.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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