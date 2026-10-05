Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г

Новости по теме

Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас

Перейти

Для открытого грунта – идеальны: агроном назвала 2 урожайных сорта – семена еще есть в продаже

Перейти

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 17 кг, плоды сочные и долго хранятся

Перейти

4 ведра огурцов с 1 кв. метра: этот раннеспелый сорт заставит вас забыть про остальные — фантастическая урожайность

Перейти

«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

Перейти