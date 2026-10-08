До 15 кг с куста: эти сорта желтых томатов являются самыми урожайными — плоды некуда будет девать

Описание желтоплодных сортов томатов

При выборе сортов томатов для культивирования рекомендуется отдавать предпочтение вариантам, сочетающим высокую урожайность и отличные вкусовые характеристики. В настоящее время востребованными сортами в данном сегменте являются «Золотой великан» и «Медовая капля».

«Золотой великан»

Он по праву считается эталонным сортом среди желтоплодных томатов: масса одного плода может достигать 800 г. Для них характерен ярко-желтый цвет и сладкий вкус с медовыми нотами.

Этот сорт формирует мощные кусты, нуждающиеся в обязательной подвязке. Показатели продуктивности составляют до 15 кг с одного растения. Сорт отличается неприхотливостью, однако для достижения оптимальных результатов плодоношения необходимы регулярные поливы и внесение удобрений.

«Медовая капля»

Характеризуется плодами массой до 600 г, обладающими выдающимися ароматическими и вкусовыми качествами. Рекомендуется использовать данный сорт преимущественно в свежем виде ввиду высоких потребительских характеристик продукции.

Сорт обладает устойчивостью к болезням и вредителям. Урожайность составляет до 10 кг с куста.

Фото сгенерировано ИИ

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