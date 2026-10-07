Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 17 кг, плоды сочные и долго хранятся

Сезон посева томатов еще не скоро, однако опытные огородники рекомендуют заблаговременно приступить к закупке семенного материала.
Среди садоводов высокой популярностью пользуется сорт «Дачное солнце», отличающийся выраженной неприхотливостью. Культура характеризуется устойчивостью к заболеваниям и минимальными требованиями к агротехническому уходу.
Растения этого сорта формируют крупные кусты, требующие подвязки. Сорт универсален: пригоден как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта, при этом период плодоношения продолжается до октября.
Урожайность сорта достигает 17 кг с квадратного метра при средней массе плода до 100 г. Томаты обладают классической округлой формой, красным цветом и высокими вкусовыми качествами.
Благодаря плотной кожице плоды отличаются длительным сроком хранения и устойчивостью к транспортировке.
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