Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 17 кг, плоды сочные и долго хранятся

Новости по теме

Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – урожайность 20 кг, плоды мясистее мяса

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – томаты сладкие, вес 500 г

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Один помидор накормит всю семью: этот сорт томата выдает плоды по 800 г до самых морозов — закупаю семена уже сейчас

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«Санька» забыт и заброшен: в сезоне 2026 прославился другой сорт – абрикосовые плоды и высокая урожайность

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Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – кусты сплошь облеплены помидорами уже на 65-й день

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