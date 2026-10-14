«Бычье сердце» покинуло чат: в новом сезоне посажу «генерала» томатов – плоды по килограмму, чистое мясо

Не сорт, а находка для любого дачника

Осенний период знаменует для профессиональных огородников начало ответственного этапа подготовки к предстоящему сезону.

Заблаговременная закупка семян обеспечивает возможность тщательного отбора наиболее перспективных сортов и детального изучения их агротехнических характеристик.

Рекомендуем обратить внимание на сорт томатов «Бравый генерал», демонстрирующий исключительную продуктивность. Этот сорт отличается ранними сроками созревания, что позволяет получить первый урожай значительно раньше аналогов.

Сорт формирует крупные мясистые плоды средней массой 300 г, при этом потенциал культуры позволяет достигать веса отдельных экземпляров от 600 г до 1 кг.

Индетерминантные кусты достигают высоты 1,1 метра. Сорт «Бравый генерал» характеризуется универсальностью использования, оптимально подходя для переработки и употребления в свежем виде.

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