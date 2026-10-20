Не спасли ни возраст, ни табличка: почему у Банковского моста спилили знаменитый тополь

Этот тополь высадили еще в 1910 году.

На набережной канала Грибоедова стало непривычно пусто. Возле знаменитого Банковского моста с грифонами спилили огромный вековой тополь.

Для многих петербуржцев это дерево было родным — мимо него ходили на учебу студенты-экономисты, под ним назначали свидания и фотографировались туристы.

Горожане возмутились: как можно было уничтожить живой памятник? Но у специалистов был свой ответ: дерево стало смертельно опасным.

Последний из своей эпохи

Этот тополь высадили еще в 1910 году. Когда-то здесь тянулась целая тополиная аллея. Деревья защищали набережную от пыли и копоти. Со временем соседи гиганта погибли, и он остался один.

Дерево пережило революцию, блокаду и бурные перестройки. В 2019 году тополь признали уникальным долгожителем.

В честь Международного дня лесов на нем даже закрепили персональную памятную табличку с историей и возрастом, пишет "ДП".

Для защитников природы он был такой же важной частью Петербурга, как и сами крылатые грифоны напротив.

Почему дерево не удалось спасти?

В комитете по благоустройству объяснили: спил был вынужденным, рассказал Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-сконференции "Интерфакс".

Специалисты обследовали ствол вместе с экспертами по охране памятников. Картина оказалась печальной:

сердцевина дерева полностью сгнила;

ствол у самого основания сильно истончился;

древесину изнутри буквально съели жуки-паразиты.

В любой момент гигант мог рухнуть. Рядом — оживленная набережная с пешеходами и старинное здание, которое как раз готовят к реставрации. Оставлять аварийное дерево в центре города было слишком рискованно.

Ветер шуток не любит

Петербург известен своими штормами. Когда случается ураган, первыми страдают именно старые и хрупкие деревья.

Масштаб бедствия город ощутил совсем недавно. В июле 2026 года страшный шквал пронесся по музею-заповеднику «Павловск», с последствиями которого борются до сих пор. Это были самые большие потери парка за тридцать лет.

Если бы тополь у Банковского моста упал сам во время очередного шторма, трагедии было бы не избежать.

Что будет вместо спиленного тополя?

Защитники природы сокрушаются: с деревом ушла целая эпоха. Городские власти уверяют, что центр без зелени не останется. Чиновники пообещали провести компенсационные посадки:

Осенью 2026 года в четырех центральных районах высадят 200 новых деревьев.

в четырех центральных районах высадят 200 новых деревьев. В 2027 году исторический центр получит еще около 800 саженцев.

Место у Банковского моста пока пустует. Но петербуржцы надеются, что новое молодое дерево появится здесь как можно скорее и тоже проживет хотя бы век.

Ранее «Городовой» рассказывал, что улицы Петербурга обещают убирать по новым правилам.