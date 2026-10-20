Не спасли ни возраст, ни табличка: почему у Банковского моста спилили знаменитый тополь

На набережной канала Грибоедова стало непривычно пусто. Возле знаменитого Банковского моста с грифонами спилили огромный вековой тополь.
Для многих петербуржцев это дерево было родным — мимо него ходили на учебу студенты-экономисты, под ним назначали свидания и фотографировались туристы.
Горожане возмутились: как можно было уничтожить живой памятник? Но у специалистов был свой ответ: дерево стало смертельно опасным.
Последний из своей эпохи
Этот тополь высадили еще в 1910 году. Когда-то здесь тянулась целая тополиная аллея. Деревья защищали набережную от пыли и копоти. Со временем соседи гиганта погибли, и он остался один.
Дерево пережило революцию, блокаду и бурные перестройки. В 2019 году тополь признали уникальным долгожителем.
В честь Международного дня лесов на нем даже закрепили персональную памятную табличку с историей и возрастом, пишет "ДП".
Для защитников природы он был такой же важной частью Петербурга, как и сами крылатые грифоны напротив.
Почему дерево не удалось спасти?
В комитете по благоустройству объяснили: спил был вынужденным, рассказал Председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-сконференции "Интерфакс".
Специалисты обследовали ствол вместе с экспертами по охране памятников. Картина оказалась печальной:
- сердцевина дерева полностью сгнила;
- ствол у самого основания сильно истончился;
- древесину изнутри буквально съели жуки-паразиты.
В любой момент гигант мог рухнуть. Рядом — оживленная набережная с пешеходами и старинное здание, которое как раз готовят к реставрации. Оставлять аварийное дерево в центре города было слишком рискованно.
Ветер шуток не любит
Петербург известен своими штормами. Когда случается ураган, первыми страдают именно старые и хрупкие деревья.
Масштаб бедствия город ощутил совсем недавно. В июле 2026 года страшный шквал пронесся по музею-заповеднику «Павловск», с последствиями которого борются до сих пор. Это были самые большие потери парка за тридцать лет.
Если бы тополь у Банковского моста упал сам во время очередного шторма, трагедии было бы не избежать.
Что будет вместо спиленного тополя?
Защитники природы сокрушаются: с деревом ушла целая эпоха. Городские власти уверяют, что центр без зелени не останется. Чиновники пообещали провести компенсационные посадки:
- Осенью 2026 года в четырех центральных районах высадят 200 новых деревьев.
- В 2027 году исторический центр получит еще около 800 саженцев.
Место у Банковского моста пока пустует. Но петербуржцы надеются, что новое молодое дерево появится здесь как можно скорее и тоже проживет хотя бы век.
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