Меньше соли, но с реагентами: улицы Петербурга обещают убирать по новым правилам

Соль закуплена, а с водителями служб проведены беседы.

Зима в Петербурге — это всегда испытание. Горожане привыкли к серой жиже под ногами, белым разводам на обуви и жалобам собачников.

В этом сезоне городские власти пообещали: соли на улицах станет меньше. Но полностью отказаться от нее не получится.

Паркам — гранит, дорогам — соль

В парках и скверах химию сыпать не будут вообще. Зеленые зоны пожалеют. Там дорожки посыплют только мелкой гранитной крошкой, которая безопасна для корней деревьев и травы.

На обычных улицах соль останется, но ее будет меньше, пообещал председатель комитета по благоустройству Сергей Петриченко, сообщает "ДП".

Планируют потратить около 139 тысяч кубометров. Это обычный хлорид натрия — по сути, та же пищевая соль, только технической очистки.

В прошлые зимы бывало так: едет трактор, ломается дозатор, и на асфальт вываливается целая гора реагента. Чиновники уверяют, что провели с водителями строгие беседы. За перерасходом обещают следить в оба глаза.

Почему Петербург нельзя убрать без «химии»?

Каждую зиму звучит вопрос: «А почему нельзя просто сыпать гранитную крошку?»

Ответ кроется в капризной балтийской погоде:

Постоянные «качели». Днем плюс один и слякоть, ночью — минус два.

Днем плюс один и слякоть, ночью — минус два. Высокая влажность. В воздухе всегда висит вода. Тонкая корка льда на асфальте вырастает за считанные минуты.

В воздухе всегда висит вода. Тонкая корка льда на асфальте вырастает за считанные минуты. Ливневки. Если засыпать весь Петербург гранитной крошкой, весной она забьет городскую водосточную систему. Ее прочистка обойдется в миллиарды рублей. А на скоростных трассах летящие из-под колес камешки просто разобьют лобовые стекла.

По словам спикера ЗАКСа Александра Бельского, около восьми лет назад город уже пытался провести эксперимент и почти не сыпал реагенты, сообщало издание.

Итог помнят многие: Петербург моментально превратился в гигантский каток, а травмпункты работали на пределе. Приходится выбирать меньшее из зол: либо скользко и опасно, либо грязно, но сцепление с дорогой есть.

Как город встретит первые метели

К зиме службы готовятся заранее. С 1 ноября вся спецтехника переходит на круглосуточное дежурство:

Убирать предстоит гигантскую территорию — 330 миллионов квадратных метров.

На дороги выйдет около 1,6 тысячи машин, еще более 400 будут чистить скверы.

Для дворников и водителей наконец обустроили нормальные базы отдыха — с горячим чаем, холодильниками и теплой спецодеждой.

Как пережить зиму без потерь: короткие советы

Раз уж соль никуда не денется, спасаться придется своими силами:

Обувь. Кожаные ботинки спасут только водоотталкивающие пропитки на основе воска. Наносить их нужно заранее, а не перед выходом за дверь. Пришли домой — сразу смойте соль влажной тряпкой. Питомцы. Реагенты разъедают подушечки лап у собак. Купите специальный защитный воск в зоомагазине или приучайте любимца к силиконовым ботиночкам.

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