Заливаю пшено молоком и ставлю в духовку: простая каша со сливочным вкусом — ностальгия по детству

Рецепт ароматной и вкусной каши

Запеченная в духовке каша — отличный вариант завтрака, обеспечивающий заряд энергии и бодрости на весь день. Блюдо можно приготовить заблаговременно и разогреть перед подачей. Благодаря равномерному распределению тепла крупа приобретает нежную текстуру, насыщенный вкус и характерный аромат топленого молока.

Ингредиенты (на 2 горшочка объемом 0,5 л):

Пшено — 140 г;

молоко — 350 мл;

вода — 350 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 30 г.

Технология приготовления:

Тщательно промойте пшено до прозрачности воды. Ошпарьте крупу кипятком, выдержав 1–2 минуты, после чего слейте жидкость.

Переложите крупу в кастрюлю, добавьте 350 мл холодной воды и соль. Доведите до кипения и проварите на слабом огне в течение 8 минут.

Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Распределите крупу по горшочкам (примерно по 3 ст. л. на порцию).

Добавьте сахар, сливочное масло и по 175 мл молока в каждую емкость.

Накройте крышками и запекайте в духовке в течение 25–30 минут.

Подавайте готовое блюдо непосредственно в порционных горшочках, дополнив оформление ягодами, орехами или мёдом.

Личный опыт автора

Когда-то подобную кашу готовила моя бабушка в русской печке. Это было очень вкусно! Теперь я делаю пшено по этому рецепту для своей дочки – конечно, разница с печкой есть, но все равно выходит вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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