«Медовик» на сковороде: с этим рецептом справится даже начинающая хозяйка – торт нежный и очень вкусный

Ввиду отсутствия в магазине качественного десерта «Медовик», стоит освоить технологию его самостоятельного приготовления.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло — 120 г;
- мука — 500 г;
- мед — 4 ст. л.;
- сахар — 180 г;
- яйца — 3 шт.;
- сода — 2 ч. л.
Ингредиенты для крема:
- вареная сгущенка — 400 г;
- сливочное масло — 400 г;
- сметана — 450 г.
Технология приготовления
В сотейнике соедините масло и 90 граммов сахара. При слабом нагреве доведите смесь до растворения, введите мед и соду. Снимите с огня и охладите состав.
Параллельно взбейте яйца с оставшимся сахаром до образования пены. Соедините яичную смесь с охлажденной основой, тщательно перемешайте и повторно прогрейте на медленном огне.
Введите часть муки, перемешайте и остудите. Добавьте оставшуюся муку и замесите тесто. Разделите заготовку на равные части и раскатайте.
Обжарьте коржи на сухой сковороде или доведите до готовности в духовом шкафу. Тесто должно приобрести равномерный золотистый оттенок.
В глубокой емкости тщательно взбейте сметану, вареное сгущенное молоко и сливочное масло до получения однородной консистенции крема.
Приступите к сборке торта, последовательно прослаивая коржи подготовленным кремом. Один корж измельчите в крошку и равномерно распределите ее по всей поверхности изделия.
Оставьте десерт в холодильнике для пропитки на ночь. По истечении указанного времени «Медовик» готов к подаче. Приятного аппетита!
Личный опыт
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова очень любит десерты, но совершенно не умеет их готовить. Однако этот торт настолько прост в исполнении, что вышел изумительным.
Фото сгенерировано ИИ
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