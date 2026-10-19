«Медовик» на сковороде: с этим рецептом справится даже начинающая хозяйка – торт нежный и очень вкусный

Рецепт простого торта

Ввиду отсутствия в магазине качественного десерта «Медовик», стоит освоить технологию его самостоятельного приготовления.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло — 120 г;

мука — 500 г;

мед — 4 ст. л.;

сахар — 180 г;

яйца — 3 шт.;

сода — 2 ч. л.

Ингредиенты для крема:

вареная сгущенка — 400 г;

сливочное масло — 400 г;

сметана — 450 г.

Технология приготовления

В сотейнике соедините масло и 90 граммов сахара. При слабом нагреве доведите смесь до растворения, введите мед и соду. Снимите с огня и охладите состав.

Параллельно взбейте яйца с оставшимся сахаром до образования пены. Соедините яичную смесь с охлажденной основой, тщательно перемешайте и повторно прогрейте на медленном огне.

Введите часть муки, перемешайте и остудите. Добавьте оставшуюся муку и замесите тесто. Разделите заготовку на равные части и раскатайте.

Обжарьте коржи на сухой сковороде или доведите до готовности в духовом шкафу. Тесто должно приобрести равномерный золотистый оттенок.

В глубокой емкости тщательно взбейте сметану, вареное сгущенное молоко и сливочное масло до получения однородной консистенции крема.

Приступите к сборке торта, последовательно прослаивая коржи подготовленным кремом. Один корж измельчите в крошку и равномерно распределите ее по всей поверхности изделия.

Оставьте десерт в холодильнике для пропитки на ночь. По истечении указанного времени «Медовик» готов к подаче. Приятного аппетита!

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова очень любит десерты, но совершенно не умеет их готовить. Однако этот торт настолько прост в исполнении, что вышел изумительным.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Когда надоело стоять у плиты: готовлю вкуснющий пирог из риса на сковороде — на аромат сбегутся соседи.

Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны.