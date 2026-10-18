Когда надоело стоять у плиты: готовлю вкуснющий пирог из риса на сковороде — на аромат сбегутся соседи

Несмотря на сложившееся мнение, что приготовление пирогов требует использования духовки, существует альтернатива. Этот рецепт позволяет получить сочный и питательный продукт, оптимально подходящий для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- рис — 1 стакан;
- яйца — 4 шт.;
- сметана — 200 г;
- помидоры черри — 6 шт.;
- консервированный тунец — 1 банка;
- петрушка, зеленый лук — по небольшому пучку;
- куркума, соль, перец — по вкусу;
- растительное и оливковое масло — по необходимости.
Процесс приготовления:
На предварительно разогретую сковороду с добавлением масла выложите рис, соль и куркуму. Обжаривайте смесь в течение 3 минут. После этого залейте рис двумя стаканами горячей воды и томите под крышкой на среднем огне около 12 минут.
В отдельной емкости взбейте яйца с добавлением соли, перца и сметаны до получения однородной консистенции.
Подготовьте овощи, нарезав помидоры, и мелко порубите зелень. Добавьте все ингредиенты в яичную смесь и тщательно перемешайте.
Подготовьте глубокую сковороду, смазав её оливковым маслом. Готовый рис переложите в подготовленную емкость.
Слейте жидкость из консервированного тунца, удалите излишки и добавьте рыбу к рису, аккуратно перемешав компоненты.
Равномерно залейте рисово-тунцовую массу яичной смесью. Слегка перемешайте и готовьте под крышкой на медленном огне в течение 10 минут. Затем аккуратно переверните пирог и продолжайте термическую обработку под крышкой ещё 10 минут.
Готовый рисовый пирог переложите на блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использовала вместо тунца консервированную горбушу. Пирог получился очень вкусным!
Читайте также
Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны.
Вместо пирожков пеку «быстрые» шарики из риса: улетают со стола в мгновение ока – хрустящие снаружи, сочные внутри.