Когда надоело стоять у плиты: готовлю вкуснющий пирог из риса на сковороде — на аромат сбегутся соседи

Удивительное блюдо из простых ингредиентов

Несмотря на сложившееся мнение, что приготовление пирогов требует использования духовки, существует альтернатива. Этот рецепт позволяет получить сочный и питательный продукт, оптимально подходящий для обеда или ужина.

Ингредиенты:

рис — 1 стакан;

яйца — 4 шт.;

сметана — 200 г;

помидоры черри — 6 шт.;

консервированный тунец — 1 банка;

петрушка, зеленый лук — по небольшому пучку;

куркума, соль, перец — по вкусу;

растительное и оливковое масло — по необходимости.

Процесс приготовления:

На предварительно разогретую сковороду с добавлением масла выложите рис, соль и куркуму. Обжаривайте смесь в течение 3 минут. После этого залейте рис двумя стаканами горячей воды и томите под крышкой на среднем огне около 12 минут.

В отдельной емкости взбейте яйца с добавлением соли, перца и сметаны до получения однородной консистенции.

Подготовьте овощи, нарезав помидоры, и мелко порубите зелень. Добавьте все ингредиенты в яичную смесь и тщательно перемешайте.

Подготовьте глубокую сковороду, смазав её оливковым маслом. Готовый рис переложите в подготовленную емкость.

Слейте жидкость из консервированного тунца, удалите излишки и добавьте рыбу к рису, аккуратно перемешав компоненты.

Равномерно залейте рисово-тунцовую массу яичной смесью. Слегка перемешайте и готовьте под крышкой на медленном огне в течение 10 минут. Затем аккуратно переверните пирог и продолжайте термическую обработку под крышкой ещё 10 минут.

Готовый рисовый пирог переложите на блюдо и подавайте к столу. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использовала вместо тунца консервированную горбушу. Пирог получился очень вкусным!

Читайте также

Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны.

Вместо пирожков пеку «быстрые» шарики из риса: улетают со стола в мгновение ока – хрустящие снаружи, сочные внутри.