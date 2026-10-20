Осенние каникулы в Эрмитаже: секретный вход по Пушкинской карте и бесплатный четверг

Кто идет бесплатно и со скидкой
Не спешите сразу отдавать полную стоимость за билеты — музей дает отличные льготы:
- Дети до 14 лет и многодетные семьи проходят бесплатно всегда. Но бесплатный билет на сайте или в кассе оформить все равно придется.
- Подростки от 14 до 18 лет идут бесплатно по четвергам. В остальные дни для них действует хорошая скидка.
- Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оплатить билет «Пушкинской картой».
- 4 ноября (День народного единства) — вход свободный вообще для всех. Но будьте готовы к огромному наплыву людей.
Важно: на льготные категории нужно брать с собой оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении, справку многодетных). Их строго проверяют на входе.
Как купить билет и не стоять в кассу
Очередь в кассы на улице — главный кошмар туриста. Избежать ее просто:
- Покупайте билеты онлайн. На официальном сайте музея. Никаких перекупщиков — наткнетесь на фальшивку.
- Берите билет с открытой датой. Это спасение для родителей. Он действует три дня подряд с выбранной даты на любой сеанс. Планы можно легко сдвинуть.
Где вход: главный секрет очередей
Самая частая ошибка новичков: люди с электронными билетами встают в общую толпу во дворе Зимнего дворца. Делать этого не нужно!
- Если у вас электронный билет, сразу идите к входу, который на нем написан. Толпа во дворе стоит в кассы.
- Владельцы «Пушкинских карт» заходят отдельно — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, со стороны Миллионной улицы или Дворцовой набережной). Семья может пройти вместе с вами, если у них тоже электронные билеты.
- Проверяйте веб-камеры. На сайте Эрмитажа есть камеры в реальном времени. Можно прямо из отеля посмотреть, сколько людей топчется на Дворцовой площади.
- Приходите за 15–20 минут до времени в билете. Досмотр сумок и рамок безопасности никто не отменял.
Выбирайте правильный день и филиал
Понедельники — выходные дни в музее. На каникулах Эрмитаж будет закрыт 26 октября и 2 ноября.
И помните: Эрмитаж — это не только Зимний дворец. В комплекс входит 6 разных мест. Если в Главном музее яблоку негде упасть, перейдите Дворцовую площадь и идите в Главный штаб.
Там висят знаменитые импрессионисты — Моне, Пикассо, Матисс. Там просторно, тепло, современно и почти никогда нет диких очередей.
Полезные мелочи: багаж, вода и обувь
Несколько неочевидных деталей, которые могут испортить визит, если о них не знать:
- Никаких чемоданов. Сумки и рюкзаки больше размера 45×40×35 см в музей не пустят. И в гардероб их тоже не примут — придется искать камеру хранения на вокзале.
- Дети до 12 лет могут войти только со взрослыми. Одних их охрана не пропустит.
- Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк. В старых толстых стенах Зимнего дворца мобильный постоянно теряет сеть и садится в два раза быстрее, а фотографировать захочется всё.
- Вода с собой. Возьмите маленькую пластиковую бутылочку воды без газа (ее пронести можно). Музейные кафе в пиковые дни перегружены, а пить после долгих прогулок хочется всегда.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Эрмитаж переживет масштабный ремонт.