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Осенние каникулы в Эрмитаже: секретный вход по Пушкинской карте и бесплатный четверг

Опубликовано: 20 октября 2026 17:37
 Проверено редакцией
Осенние каникулы в Эрмитаже: секретный вход по Пушкинской карте и бесплатный четверг
Осенние каникулы в Эрмитаже: секретный вход по Пушкинской карте и бесплатный четверг
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Осенние каникулы — отличное время, чтобы показать детям Петербург и заглянуть в Эрмитаж. Но помните, что так думают тысячи людей.

Кто идет бесплатно и со скидкой

Не спешите сразу отдавать полную стоимость за билеты — музей дает отличные льготы:

  • Дети до 14 лет и многодетные семьи проходят бесплатно всегда. Но бесплатный билет на сайте или в кассе оформить все равно придется.
  • Подростки от 14 до 18 лет идут бесплатно по четвергам. В остальные дни для них действует хорошая скидка.
  • Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оплатить билет «Пушкинской картой».
  • 4 ноября (День народного единства) — вход свободный вообще для всех. Но будьте готовы к огромному наплыву людей.

Важно: на льготные категории нужно брать с собой оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении, справку многодетных). Их строго проверяют на входе.

Как купить билет и не стоять в кассу

Очередь в кассы на улице — главный кошмар туриста. Избежать ее просто:

  1. Покупайте билеты онлайн. На официальном сайте музея. Никаких перекупщиков — наткнетесь на фальшивку.
  2. Берите билет с открытой датой. Это спасение для родителей. Он действует три дня подряд с выбранной даты на любой сеанс. Планы можно легко сдвинуть.

Где вход: главный секрет очередей

Самая частая ошибка новичков: люди с электронными билетами встают в общую толпу во дворе Зимнего дворца. Делать этого не нужно!

  • Если у вас электронный билет, сразу идите к входу, который на нем написан. Толпа во дворе стоит в кассы.
  • Владельцы «Пушкинских карт» заходят отдельно — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, со стороны Миллионной улицы или Дворцовой набережной). Семья может пройти вместе с вами, если у них тоже электронные билеты.
  • Проверяйте веб-камеры. На сайте Эрмитажа есть камеры в реальном времени. Можно прямо из отеля посмотреть, сколько людей топчется на Дворцовой площади.
  • Приходите за 15–20 минут до времени в билете. Досмотр сумок и рамок безопасности никто не отменял.

Выбирайте правильный день и филиал

Понедельники — выходные дни в музее. На каникулах Эрмитаж будет закрыт 26 октября и 2 ноября.

И помните: Эрмитаж — это не только Зимний дворец. В комплекс входит 6 разных мест. Если в Главном музее яблоку негде упасть, перейдите Дворцовую площадь и идите в Главный штаб.

Там висят знаменитые импрессионисты — Моне, Пикассо, Матисс. Там просторно, тепло, современно и почти никогда нет диких очередей.

Полезные мелочи: багаж, вода и обувь

Несколько неочевидных деталей, которые могут испортить визит, если о них не знать:

  • Никаких чемоданов. Сумки и рюкзаки больше размера 45×40×35 см в музей не пустят. И в гардероб их тоже не примут — придется искать камеру хранения на вокзале.
  • Дети до 12 лет могут войти только со взрослыми. Одних их охрана не пропустит.
  • Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк. В старых толстых стенах Зимнего дворца мобильный постоянно теряет сеть и садится в два раза быстрее, а фотографировать захочется всё.
  • Вода с собой. Возьмите маленькую пластиковую бутылочку воды без газа (ее пронести можно). Музейные кафе в пиковые дни перегружены, а пить после долгих прогулок хочется всегда.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Эрмитаж переживет масштабный ремонт.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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