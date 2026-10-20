Осенние каникулы в Эрмитаже: секретный вход по Пушкинской карте и бесплатный четверг

Осенние каникулы — отличное время, чтобы показать детям Петербург и заглянуть в Эрмитаж. Но помните, что так думают тысячи людей.

Кто идет бесплатно и со скидкой

Не спешите сразу отдавать полную стоимость за билеты — музей дает отличные льготы:

Дети до 14 лет и многодетные семьи проходят бесплатно всегда. Но бесплатный билет на сайте или в кассе оформить все равно придется.

проходят бесплатно всегда. Но бесплатный билет на сайте или в кассе оформить все равно придется. Подростки от 14 до 18 лет идут бесплатно по четвергам. В остальные дни для них действует хорошая скидка.

идут бесплатно по четвергам. В остальные дни для них действует хорошая скидка. Школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оплатить билет «Пушкинской картой».

могут оплатить билет «Пушкинской картой». 4 ноября (День народного единства) — вход свободный вообще для всех. Но будьте готовы к огромному наплыву людей.

Важно: на льготные категории нужно брать с собой оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении, справку многодетных). Их строго проверяют на входе.

Как купить билет и не стоять в кассу

Очередь в кассы на улице — главный кошмар туриста. Избежать ее просто:

Покупайте билеты онлайн. На официальном сайте музея. Никаких перекупщиков — наткнетесь на фальшивку. Берите билет с открытой датой. Это спасение для родителей. Он действует три дня подряд с выбранной даты на любой сеанс. Планы можно легко сдвинуть.

Где вход: главный секрет очередей

Самая частая ошибка новичков: люди с электронными билетами встают в общую толпу во дворе Зимнего дворца. Делать этого не нужно!

Если у вас электронный билет , сразу идите к входу, который на нем написан. Толпа во дворе стоит в кассы.

, сразу идите к входу, который на нем написан. Толпа во дворе стоит в кассы. Владельцы «Пушкинских карт» заходят отдельно — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, со стороны Миллионной улицы или Дворцовой набережной). Семья может пройти вместе с вами, если у них тоже электронные билеты.

заходят отдельно — через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд, со стороны Миллионной улицы или Дворцовой набережной). Семья может пройти вместе с вами, если у них тоже электронные билеты. Проверяйте веб-камеры. На сайте Эрмитажа есть камеры в реальном времени. Можно прямо из отеля посмотреть, сколько людей топчется на Дворцовой площади.

На сайте Эрмитажа есть камеры в реальном времени. Можно прямо из отеля посмотреть, сколько людей топчется на Дворцовой площади. Приходите за 15–20 минут до времени в билете. Досмотр сумок и рамок безопасности никто не отменял.

Выбирайте правильный день и филиал

Понедельники — выходные дни в музее. На каникулах Эрмитаж будет закрыт 26 октября и 2 ноября.

И помните: Эрмитаж — это не только Зимний дворец. В комплекс входит 6 разных мест. Если в Главном музее яблоку негде упасть, перейдите Дворцовую площадь и идите в Главный штаб.

Там висят знаменитые импрессионисты — Моне, Пикассо, Матисс. Там просторно, тепло, современно и почти никогда нет диких очередей.

Полезные мелочи: багаж, вода и обувь

Несколько неочевидных деталей, которые могут испортить визит, если о них не знать:

Никаких чемоданов. Сумки и рюкзаки больше размера 45×40×35 см в музей не пустят. И в гардероб их тоже не примут — придется искать камеру хранения на вокзале.

Сумки и рюкзаки больше размера 45×40×35 см в музей не пустят. И в гардероб их тоже не примут — придется искать камеру хранения на вокзале. Дети до 12 лет могут войти только со взрослыми. Одних их охрана не пропустит.

могут войти только со взрослыми. Одних их охрана не пропустит. Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк. В старых толстых стенах Зимнего дворца мобильный постоянно теряет сеть и садится в два раза быстрее, а фотографировать захочется всё.

В старых толстых стенах Зимнего дворца мобильный постоянно теряет сеть и садится в два раза быстрее, а фотографировать захочется всё. Вода с собой. Возьмите маленькую пластиковую бутылочку воды без газа (ее пронести можно). Музейные кафе в пиковые дни перегружены, а пить после долгих прогулок хочется всегда.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Эрмитаж переживет масштабный ремонт.