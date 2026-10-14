Зеленые кресла, больше места и второй Рыцарский зал: как Эрмитаж переживет масштабный ремонт

Эрмитаж готовится к масштабному обновлению.

Директор музея Михаил Пиотровский объявил о начале большой реставрации, которая растянется на несколько лет, еще в прошлом году. Полностью музей, конечно, не закроют, но привычные маршруты для посетителей временно изменятся.

Музей устал от людей: почему нужен ремонт

Каждый день по залам Зимнего дворца проходят тысячи людей, а за год набегает несколько миллионов. Музей просто не был рассчитан на такую нагрузку.

Главная беда — полы. Знаменитый наборный паркет буквально стирается под ногами посетителей. Страдают и сами стены: в некоторых залах появились трещины, а фасады требуют постоянного обновления из-за сырого петербургского климата.

Руководство музея подчеркивает: это не просто косметический ремонт, а сложная научная работа. В России сейчас остро стоит проблема сохранения фондов, и Эрмитаж хочет показать пример правильного подхода к реставрации.

Куда уедут гигантские натюрморты

Ремонт затронет Новый Эрмитаж. Особое внимание уделят залу Франса Снейдерса — именно там реставраторы обнаружили опасные трещины.

В этом зале висит знаменитая серия полотен «Лавки» (рыбная, овощная, лавка дичи). Картины огромные, каждая размером с небольшую стену.

Чтобы обезопасить шедевры, их снимут и перевезут.

Прятать от публики натюрморты не будут: их выставят либо в Николаевском зале Зимнего дворца, либо перевезут через площадь в Главный штаб, рассказал глава Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью РБК.

Больше места для ног: как изменится Эрмитажный театр

Здание Эрмитажного театра, построенное архитектором Джакомо Кваренги еще при Екатерине II, тоже закроется на реставрацию.

Театру хотят вернуть исторический, «античный» дух, но с поправкой на современный комфорт:

Кресла станут зелеными. Это исторический цвет Министерства императорского двора.

Это исторический цвет Министерства императорского двора. Появится больше места для ног. Во времена Екатерины люди были ниже ростом, поэтому сегодняшним зрителям в старых рядах банально тесно. Проходы между сиденьями сделают шире.

Рыцарей станет в два раза больше

Рыцарский зал — одно из самых любимых мест у туристов. Доспехи и конные фигуры отреставрируют, но закрывать доступ к ним насовсем не планируют.

Более того, музей решил сделать второй Рыцарский зал. Он появится в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Там выставят оружие и доспехи, которые раньше пылились в запасниках.

Что будет со зданием Биржи

Знаменитое здание Биржи на стрелке Васильевского острова с колоннами и скульптурой Нептуна. Эрмитаж забрал его под свое крыло еще в 2014 году, но реставрация затянулась из-за сложных грунтов и проблем с подрядчиками.

Когда Биржу наконец откроют, она станет новым городским пространством: там будет парадный зал для городских событий и площадка для временных выставок.

Эрмитаж не уходит на каникулы. Реставрация будет идти точечно — зал за залом, чтобы гости города в любое время могли насладиться искусством, пока мастера приводят дворец в порядок.