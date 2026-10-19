Зашёл в салон новых мотоциклов ЗиД - производителя "Восхода": автоэксперт показал модели и цены

В советское время предприятие выпускало мотоциклы «Ковровец» и «Восход»

Какую мототехнику выпускает завод имени Дегтярёва (ЗиД)? В советское время предприятие выпускало разную продукцию, включая мотоциклы «Ковровец» и «Восход». «Восходы» ценили за простую конструкцию, ремонтопригодность и невысокую цену. Сегодня ЗиД по-прежнему выпускает мотоциклы, и они стоят в салонах, где побывал автор канала "Автовыбор".

Модельный ряд

ALFA LF50-C9 — стартовая модель за 59 990 ₽. Лёгкий мопед с 49-кубовым четырёхтактным двигателем, 4-ступенчатой коробкой. Управлять можно с категорией «М». Стальная трубчатая рама, вес 84 кг, телескопическая вилка спереди и маятник с двумя амортизаторами сзади.

ЗиД 125 — мотоцикл за 89 990 ₽. Мотор 120 кубов, 6,8 л. с., 4-ступенчатая МКПП, воздушное охлаждение. Снаряжённая масса 95 кг, максималка 75 км/ч, расход около 3 л на 100 км, бак на 12 л. Тормоза барабанные, подвеска проверенная.

ЗиД 300-01 «Стайер» — дорожный мотоцикл за 199 900 ₽. Двигатель 282 куба, 28 л. с., 5-ступенчатая коробка, жидкостное охлаждение. Светодиодная оптика, цифровой экран, спицованные колёса. Спереди перевёрнутая телескопическая вилка, сзади стальной маятник с моноамортизатором. Вес 154 кг, максималка 120 км/ч, бак 18 л.

ЗиД 250 «Лис» — эндуро за 134 900 ₽. Мотор 225 кубов, 14 л. с., 5-ступенчатая «механика», воздушное охлаждение. Внедорожные шины, спицованные диски 21 дюйм спереди и 18 сзади, гидравлические дисковые тормоза. Простая конструкция позволяет дорабатывать мотоцикл. Многие считают его «входным билетом» в эндуро.

Автор отмечает, что мотоциклы не разработаны заводом с нуля. Технологии и большинство комплектующих поставляются из-за рубежа, а сборка идёт на отечественных мощностях. ЗиД регулярно модернизирует модели под российские условия.

Мнения читателей

«Как заманивают, чтобы купили китайское чудо: везде пишут, что „Восход“ был плохой мотоцикл, а сами не забывают написать, чтобы продать. У меня „Восход“ 92 года, сын гоняет и о китайском чуде даже не думает». «Технологии и большинство комплектующих для их производства поставляются из-за рубежа». «Тут главное то, что моторы не свои, а китайские. И это огорчает».

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