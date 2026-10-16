Зашёл в салон новых мотоциклов Jawa в России: автоэксперт показал модели и цены

Jawa переживает второе рождение: модели официально поставляются в Россию с гарантией производителя

Jawa — легендарная марка, знакомая каждому, кто застал СССР. В советские годы в страну ввезли более 1,5 млн мотоциклов. Сегодня бренд переживает второе рождение: модели официально поставляются в Россию с гарантией производителя. Автор канала "Автовыбор" побывал у дилера и изучил ассортимент.

Что продают

Самая доступная версия — Jawa 350 CL за 576 000 рублей. Дорожный мотоцикл с 334-кубовым четырёхтактным двигателем на 23 л. с., 6-ступенчатой коробкой и максималкой 124 км/ч. Сухой вес — 194 кг. Создан по мотивам той самой «Старушки», но пластика в отделке много.

Jawa 350 CL Perak за 590 400 рублей — тот же мотор, но форсированный до 30 л. с. (степень сжатия 11:1 против 9,5:1). Вместо классического маятника — скрытый моноамортизатор. Пассажирское место не предусмотрено: креплений и подножек нет. Матово-чёрная окраска с бронзовыми вставками, минимум хрома.

Bobber за 604 800 рублей конструктивно повторяет Perak, но получил цифровую приборку в ретро-стиле, светодиодную оптику и регулируемое сиденье. Технически идентичен «Пераку».

Jawa 42 за 530 000 рублей — самая дешёвая в линейке. Ориентирована на молодых, кому важны опции и безопасность, а не ностальгия.

Флагман — 350 Retro за 788 400 рублей

Единственная модель с двухтактным 343-кубовым двигателем, узнаваемым звуком выхлопа и кикстартером. 4-ступенчатая коробка, оригинальные литейные формы, рама почти не изменилась. Добавлены только обязательные системы безопасности. Собирают малыми партиями в чешском Тинец-над-Сазавоу — отсюда и цена.

Возрождение стало возможным благодаря индийской Mahindra. Модели 42 и 350CL разрабатывают чешские специалисты, но производят в Индии. Индийский концерн обеспечил прямые поставки и дилерскую сеть.

Мнения читателей

«В 90-е до 2004 года было 4 "Явы". Но сейчас "японец" для меня даже 25-летний в разы лучше». «Ездил на "Яве" и "Чезете" во времена СССР. Тогда они стоили тоже недёшево. Но в 5–6 раз дешевле авто. А тут цены... Лучше подержанную иномарку куплю за такую цену. Пусть не самую шикарную, но лучше, чем это ретро». «По таким ценам они так и останутся украшением салона. Не может велосипед с мотором стоить как автомобиль».

Jawa вернулась, но за ностальгию придётся платить: от 530 тысяч до 788 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает узнаваемый силуэт, хром и характер, но не современные технологии.

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