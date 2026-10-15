Какой бензин опаснее для двигателя: 92‑й класса 5 или 95‑й класса 3 — разъяснил эксперт

Что предпочтительнее для мотора, рассчитанного на АИ-95 класса 5: залить 92-й класса 5 или 95-й класса 3?

На многих АЗС из-за дефицита снова появился бензин низких экологических классов. Водители задаются вопросом: что безопаснее для двигателя, рассчитанного на АИ-95 класса 5 — залить 92-й класса 5 или 95-й класса 3?

Требования производителя

Многое зависит от конкретной марки и года выпуска автомобиля. Большинство современных автопроизводителей указывают только октановое число и запрещают этилированные сорта. Инструкции к большинству автомобилей "Лада" разрешают бензины не ниже АИ-92, но только классов К4 и К5, а вот класс 3 и ниже — неприемлем, пишут эксперты "За рулем".

Что опаснее

Класс 3 — это не «бурда», но содержание серы в нём до 150 мг/кг против 10 мг/кг у класса 5. А сера отравляет катализатор, забивает форсунки и свечи, ускоряет коррозию выхлопной системы.

Что касается октанового числа, современные двигатели с датчиками детонации «подушат» мотор при использовании 92-го, но критичного вреда не будет. Производители допускают АИ-92 класса 5 как временную альтернативу.

Мнения водителей

«Я езжу 20 лет на 92, и изредка летом заливаю 95. Разницы вообще никакой не ощущаю — ни на низах, ни на верхах, и расход одинаков». «Дело не в октановом числе, а в содержании серы! По Евро-3 её содержание выше в 15 раз. Прощайте катализаторы и поршневая».

Проверте топливо самостоятельно

Выкрутите свечу после нескольких заправок. Жёлтый или рыжий налёт на электродах — верный признак высокосернистого бензина. Потребуйте паспорт качества на АЗС: там указан экологический класс, а не только октановое число.

Вывод

Бензин класса 3 заливать не стоит — он вредит современным моторам. Октановое число 92 разрешено как временная мера, если это класс К5. При первой возможности вернись к рекомендованному топливу. Экономия на бензине может обернуться ремонтом катализатора.

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