«Старая Деревня» меняется: у метро навели красоту, а под землей кладут мрамор

У станции метро «Старая Деревня» наконец-то закончилась большая стройка на улице. При этом внутри самой станции ремонт только набирает обороты.
На улице: больше зелени, навес от дождя и никаких луж
Территорию у выхода из вестибюля полностью переделали, сообщает канал "Подземник". Главная цель была простой — сделать так, чтобы людям не приходилось лавировать между машинами и лужами по пути к автобусу.
Вот что появилось у станции:
- Ровный асфальт и нескользкие дорожки. Бордюры специально занизили, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди не спотыкались на каждом шагу.
- Места для отдыха. Поставили обычные и круглые скамейки, урны, а еще теневой навес, под которым можно спрятаться от питерской мороси.
- Удобства для транспорта. Появилась велопарковка, а тротуары от машин отгородили почти сотней аккуратных столбиков и заборчиков.
- Зеленый уголок. Вместо пыли теперь газоны, восемь кленов с шаровидными кронами, четыре куста сирени и почти 450 ярких цветов лобелии.
Почему это место так важно?
«Старая Деревня» — не просто рядовая станция фиолетовой ветки. Это гигантский пересадочный узел, который открыли еще в 1999 году.
Отсюда же уезжают автобусы в сторону Лахты, Юнтолово и спальных кварталов Приморского района. Кроме того, неподалеку расположены знаменитый буддийский дацан и фондохранилище Эрмитажа.
Теперь пересаживаться с одного транспорта на другой стало в разы приятнее и безопаснее.
Под землей: уральский мрамор и тишина по ночам
Если на улице работы завершены, то на платформе станции ремонт в самом разгаре. Здесь полностью обновляют гранитный пол и путевые стены.
Старую отделку заменяют на благородный уральский мрамор «Уфалей» — он серо-голубой и очень красивый. На стенах уже появляются аккуратные мраморные арки и декоративные решетки на динамиках с узнаваемым рисунком.
Самое приятное для пассажиров: станцию не закрывают. Подрядчик работает исключительно в ночные «окна», когда поезда не ходят.
Согласно свежим информационным щитам, капитальный ремонт продлится до 31 марта 2028 года.
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