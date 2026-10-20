Пешеходам — Думская, машинам — Ломоносова: как главная барная улица Петербурга превращается в тихий семейный сквер

Территорию решено отдать семьям с детьми и туристам, предпочитающим спокойные прогулки.

Бывшая клубная столица Петербурга продолжает прощаться с бурным прошлым. Речь идет о Думской улице и соседней с ней Перинной линии.

Еще недавно здесь до утра гремела музыка и гуляла молодежь, а теперь городские власти готовят масштабную перезагрузку. На месте закрытых питейных заведений появится уютное общественное пространство.

Конец эпохи угара

Думская улица гремела на всю страну с нулевых годов. Это было легендарное и одновременно опасное место: дешевый алкоголь, драки, толпы туристов и постоянные визиты полиции.

После масштабных рейдов силовиков СК опечатал двери десятков баров. Город решил: злачного места в самом центре больше не будет.

Что здесь хотят построить?

Под обновление попал участок площадью 1,8 гектара: сама Думская, Перинная линия и кусок улицы Ломоносова, пишет "ДП".

Думская и Перинная линия останутся полностью закрытыми для машин. Улица Ломоносова сохранит движение транспорта.

Создать новый сквер оказалось не так просто. Сейчас Смольный запустил процесс проектирования уже во второй раз.

Изначально проектом занималась компания «Ильич Плюс». Теперь эстафету подхватила фирма «Перинные ряды».

Из-за смены компании сроки сдвинулись ровно на 12 месяцев. Теперь сдать готовые чертежи и документы проектировщики должны только к осени 2027 года.

Интересная деталь: из списка обязательных согласований вычеркнули Министерство культуры, что должно ускорить бюрократию.

Когда ждать результатов?

Пока проект существует только на словах. Готовые архитектурные эскизы жителям до сих пор не показали, и как именно визуально изменится Думская, остается загадкой.

До 21 января 2027 года петербуржцы еще могут направить свои предложения и пожелания к проекту. Очевидно одно: быстрого открытия нового пространства ждать не приходится.

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