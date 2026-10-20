Царское Село переходит на зимний режим: вход в парк стал бесплатным, а сезон побил рекорды

С 19 октября и до самой весны билеты в Екатерининский парк отменили.

Шумное лето позади, и в музее-заповеднике «Царское Село» официально завершился высокий туристический сезон.

Но для любителей спокойных прогулок это только плюс. Сейчас здесь начинается самое уютное время: очереди спали, а вход в знаменитый Екатерининский парк стал абсолютно бесплатным.

Платить за вход больше не нужно

Главная новость для всех горожан: с 19 октября и до самой весны билеты в Екатерининский парк отменили. Летом за вход приходилось платить, но на осенне-зимний период ворота открыли для всех желающих, рассказали в музее-заповеднике.

Гулять можно без ограничений. Золотая осень все еще украшает аллеи, а людей на дорожках стало заметно меньше. К тому же зимой парк особенно красив.

Миллионы гостей: кто приезжал в Пушкин

Прошедший сезон стал по-настоящему горячим. С конца апреля по середину октября в музее насчитали больше 2,4 миллиона посещений.

Особенно впечатляющим выдался пик золотой осени. Только за один месяц, с середины сентября по середину октября, по парку прогулялись почти 180 тысяч человек.

В минувшие октябрьские выходные аллеи буквально наполнялись людьми — за два дня приезжало больше 20 тысяч гостей.

Подавляющее большинство посетителей — это путешественники из разных уголков России. Но вернулись и зарубежные гости: за лето музей посетили 165 тысяч иностранцев. Больше всего туристов приехало из Китая, Вьетнама, Турции и Болгарии.

Царские кони на пенсии: необычная новая выставка

В этом сезоне музей открыл уникальное место, о котором мало кто знал раньше. Речь идет о павильоне «Пенсионерная конюшня» в Александровском парке.

В XIX веке по указу Николая I здесь обустроили настоящий «дом престарелых» для верных императорских лошадей. Кони, отслужившие на парадах или в боях, жили здесь в комфорте и покое до самой старости.

А рядом появилось единственное в мире кладбище царских лошадей с каменными плитами.

Здание долго стояло на реставрации, но теперь здесь работает постоянная экспозиция «Царские лошади. Жизнь после службы». Внутри собрали больше 120 раритетов: старинную сбрую, картины, седла и награды.

За лето новинку успели оценить почти 8 тысяч человек.

Китайский зал: возрождение из пепла

Еще одно громкое событие — открытие Китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Это была личная половина Екатерины II.

Во время Великой Отечественной войны фашисты почти полностью уничтожили это убранство. Зал восстанавливали буквально по крупицам и старым фотографиям при поддержке «Газпрома».

Главной изюминкой интерьера стали 155 уникальных лаковых панно. Чтобы воссоздать их в исторической технике, проект доверили китайским мастерам из Пекина — они трудились два года.

Получилось настолько здорово, что проект взял премию «Музейный шедевр», а сам зал за пять месяцев увидели 34 тысячи человек.

Как сэкономить на визите во дворцы

Хотя сам Екатерининский парк теперь бесплатный, в музеи билеты по-прежнему нужны. Но на них можно сэкономить:

Для пенсионеров продолжают действовать льготы.

В продаже есть комплексные билеты. Они позволяют с одной скидкой посмотреть сразу два или три места — например, Александровский дворец (где жила семья Николая II), Ратную палату с музеем Первой мировой войны или павильон «Арсенал».

Осень еще не сдает позиций, поэтому берите термос с чаем, теплый шарф и приезжайте шуршать листьями по царскосельским аллеям.

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