Царское Село переходит на зимний режим: вход в парк стал бесплатным, а сезон побил рекорды

Шумное лето позади, и в музее-заповеднике «Царское Село» официально завершился высокий туристический сезон.
Но для любителей спокойных прогулок это только плюс. Сейчас здесь начинается самое уютное время: очереди спали, а вход в знаменитый Екатерининский парк стал абсолютно бесплатным.
Платить за вход больше не нужно
Главная новость для всех горожан: с 19 октября и до самой весны билеты в Екатерининский парк отменили. Летом за вход приходилось платить, но на осенне-зимний период ворота открыли для всех желающих, рассказали в музее-заповеднике.
Гулять можно без ограничений. Золотая осень все еще украшает аллеи, а людей на дорожках стало заметно меньше. К тому же зимой парк особенно красив.
Миллионы гостей: кто приезжал в Пушкин
Прошедший сезон стал по-настоящему горячим. С конца апреля по середину октября в музее насчитали больше 2,4 миллиона посещений.
Особенно впечатляющим выдался пик золотой осени. Только за один месяц, с середины сентября по середину октября, по парку прогулялись почти 180 тысяч человек.
В минувшие октябрьские выходные аллеи буквально наполнялись людьми — за два дня приезжало больше 20 тысяч гостей.
Подавляющее большинство посетителей — это путешественники из разных уголков России. Но вернулись и зарубежные гости: за лето музей посетили 165 тысяч иностранцев. Больше всего туристов приехало из Китая, Вьетнама, Турции и Болгарии.
Царские кони на пенсии: необычная новая выставка
В этом сезоне музей открыл уникальное место, о котором мало кто знал раньше. Речь идет о павильоне «Пенсионерная конюшня» в Александровском парке.
В XIX веке по указу Николая I здесь обустроили настоящий «дом престарелых» для верных императорских лошадей. Кони, отслужившие на парадах или в боях, жили здесь в комфорте и покое до самой старости.
А рядом появилось единственное в мире кладбище царских лошадей с каменными плитами.
Здание долго стояло на реставрации, но теперь здесь работает постоянная экспозиция «Царские лошади. Жизнь после службы». Внутри собрали больше 120 раритетов: старинную сбрую, картины, седла и награды.
За лето новинку успели оценить почти 8 тысяч человек.
Китайский зал: возрождение из пепла
Еще одно громкое событие — открытие Китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Это была личная половина Екатерины II.
Во время Великой Отечественной войны фашисты почти полностью уничтожили это убранство. Зал восстанавливали буквально по крупицам и старым фотографиям при поддержке «Газпрома».
Главной изюминкой интерьера стали 155 уникальных лаковых панно. Чтобы воссоздать их в исторической технике, проект доверили китайским мастерам из Пекина — они трудились два года.
Получилось настолько здорово, что проект взял премию «Музейный шедевр», а сам зал за пять месяцев увидели 34 тысячи человек.
Как сэкономить на визите во дворцы
Хотя сам Екатерининский парк теперь бесплатный, в музеи билеты по-прежнему нужны. Но на них можно сэкономить:
- Для пенсионеров продолжают действовать льготы.
- В продаже есть комплексные билеты. Они позволяют с одной скидкой посмотреть сразу два или три места — например, Александровский дворец (где жила семья Николая II), Ратную палату с музеем Первой мировой войны или павильон «Арсенал».
Осень еще не сдает позиций, поэтому берите термос с чаем, теплый шарф и приезжайте шуршать листьями по царскосельским аллеям.
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