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Золотая осень в Петергофе: как застать Самсона, заглянуть под каскад и сэкономить на билетах

Опубликовано: 21 октября 2026 01:33
 Проверено редакцией
Золотая осень в Петергофе: как застать Самсона, заглянуть под каскад и сэкономить на билетах
Золотая осень в Петергофе: как застать Самсона, заглянуть под каскад и сэкономить на билетах
Global Look Press / Serguei Fomine
Сезон подходит к концу.

Октябрь в Петергофе — особенное время. Летом здесь шумно и тесно от толп туристов, а сейчас — тишина, золото листьев и свежий морской воздух.

Парки переходят на зимний режим, часть музеев консервируют, а струи фонтанов скоро уснут до мая.

Главное: сколько еще работают фонтаны?

Запоминайте дату: 4 ноября — последний день работы фонтанов в этом году.

Они включаются ежедневно с 10:00 до 18:00. После праздников систему продуют, трубы законсервируют, а знаменитые золотые скульптуры укроют защитными коробами от морозов.

Если хотите сделать памятные кадры у Самсона без толпы вокруг — лучше ехать прямо сейчас.

После 4 ноября парки продолжат работать, но уже в режиме спокойных прогулок, сообщили в музее-заповеднике.

Новый режим работы парков: как не поцеловать закрытые двери

С 19 октября все основные парки закрываются раньше — в 18:00.

  • Нижний парк (где фонтаны): открыт с 9:00 до 18:00. Кассы закрываются в 17:00, а пускать внутрь перестают в 17:15.
  • Верхний сад: открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45).
  • Парк «Александрия» и «Ораниенбаум»: открыты с 9:00 до 18:00. До 10:00 вход бесплатный.

Часть музеев уходит в спячку

Не все павильоны отапливаются, поэтому старинные здания не любят сырость и холод. До самой весны закрываются:

  • Гроты Большого каскада (то самое место прямо под фонтанами);
  • Изящный павильон «Эрмитаж»;
  • Готическая капелла в Александрии;
  • Фельдъегерский домик.

Чем заняться на осенних каникулах с детьми?

Петергоф — это не просто прогулки по аллеям. На каникулы здесь подготовили классную программу:

  • Премьера в Александрии: теперь по парку можно гулять с аудиоспектаклем. Главный герой — Пуппи, любимая кукла императрицы Александры Федоровны. История трогательная и понравится как детям, так и взрослым.
  • Детский творческий лагерь: ребятам расскажут, почему пару веков назад сказки запрещали читать детям, и научат создавать свои книги с помощью старинной синей фотопечати — цианотипии.
  • Выставки: в Ораниенбауме сейчас показывают уникальные новгородские гусли XIV века, а в Нижнем парке — королевский датский фарфор.
  • Интерактивы: в музеях можно будет поучиться танцевать менуэт, погадать по старинным шарадам и узнать секреты царских шкатулок.

Пара советов перед поездкой

  1. Одевайтесь теплее. Петергоф стоит на берегу Финского залива. Даже если в городе тихо, у воды дует пронизывающий ветер. Шапка, перчатки и термос с чаем точно не будут лишними.
  2. Как добираться. Скоростные «Метеоры» по воде вот-вот завершат навигацию из-за штормов и холодов. Самый надежный и бюджетный способ сейчас — «Ласточка» с Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а оттуда 10 минут на любом местном автобусе до фонтанов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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