Золотая осень в Петергофе: как застать Самсона, заглянуть под каскад и сэкономить на билетах

Октябрь в Петергофе — особенное время. Летом здесь шумно и тесно от толп туристов, а сейчас — тишина, золото листьев и свежий морской воздух.
Парки переходят на зимний режим, часть музеев консервируют, а струи фонтанов скоро уснут до мая.
Главное: сколько еще работают фонтаны?
Запоминайте дату: 4 ноября — последний день работы фонтанов в этом году.
Они включаются ежедневно с 10:00 до 18:00. После праздников систему продуют, трубы законсервируют, а знаменитые золотые скульптуры укроют защитными коробами от морозов.
Если хотите сделать памятные кадры у Самсона без толпы вокруг — лучше ехать прямо сейчас.
После 4 ноября парки продолжат работать, но уже в режиме спокойных прогулок, сообщили в музее-заповеднике.
Новый режим работы парков: как не поцеловать закрытые двери
С 19 октября все основные парки закрываются раньше — в 18:00.
- Нижний парк (где фонтаны): открыт с 9:00 до 18:00. Кассы закрываются в 17:00, а пускать внутрь перестают в 17:15.
- Верхний сад: открыт с 9:00 до 18:00 (вход до 17:45).
- Парк «Александрия» и «Ораниенбаум»: открыты с 9:00 до 18:00. До 10:00 вход бесплатный.
Часть музеев уходит в спячку
Не все павильоны отапливаются, поэтому старинные здания не любят сырость и холод. До самой весны закрываются:
- Гроты Большого каскада (то самое место прямо под фонтанами);
- Изящный павильон «Эрмитаж»;
- Готическая капелла в Александрии;
- Фельдъегерский домик.
Чем заняться на осенних каникулах с детьми?
Петергоф — это не просто прогулки по аллеям. На каникулы здесь подготовили классную программу:
- Премьера в Александрии: теперь по парку можно гулять с аудиоспектаклем. Главный герой — Пуппи, любимая кукла императрицы Александры Федоровны. История трогательная и понравится как детям, так и взрослым.
- Детский творческий лагерь: ребятам расскажут, почему пару веков назад сказки запрещали читать детям, и научат создавать свои книги с помощью старинной синей фотопечати — цианотипии.
- Выставки: в Ораниенбауме сейчас показывают уникальные новгородские гусли XIV века, а в Нижнем парке — королевский датский фарфор.
- Интерактивы: в музеях можно будет поучиться танцевать менуэт, погадать по старинным шарадам и узнать секреты царских шкатулок.
Пара советов перед поездкой
- Одевайтесь теплее. Петергоф стоит на берегу Финского залива. Даже если в городе тихо, у воды дует пронизывающий ветер. Шапка, перчатки и термос с чаем точно не будут лишними.
- Как добираться. Скоростные «Метеоры» по воде вот-вот завершат навигацию из-за штормов и холодов. Самый надежный и бюджетный способ сейчас — «Ласточка» с Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а оттуда 10 минут на любом местном автобусе до фонтанов.
Ранее «Городовой» рассказывал, что нужно знать перед осенней поездкой в Петергоф.