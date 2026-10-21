Подставку для ершика специально не мою - капаю туда 2 капли: в туалете свежо, как в Альпах

Случается, что санузел сияет чистотой, но уже к вечеру в нем нечем дышать.

Виной тому мелочь, которую легко упустить: жидкость, собравшаяся в емкости под щеткой для унитаза. Эта лужица стремительно разносит дурной запах. Хватит пары капель после уборки, чтобы воздух оставался приятным без едких освежителей.

Наведите порядок в подставке

Заливать средство прямо в грязную лужу бессмысленно. Выньте щетку, избавьтесь от содержимого, промойте емкость и протрите насухо. Щетку ополосните и подождите, пока стечет вода. Лишь затем капните на дно две капли пахучего шампуня. Избыток ни к чему: плотный слой начнет притягивать пыль.

Как это работает

Внизу остается едва заметная ароматная пленка. Всякий раз, когда мокрая щетка встает на место, благоухание слегка возобновляется. Особенно заметен эффект в тесном помещении без окон, где запахи распространяются мгновенно. Однако не обольщайтесь: шампунь не убивает микробов и не отменяет мытье, он лишь создает иллюзию чистоты.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова не советует намеренно оставлять в емкости воду с ароматизатором. Дело в том, что застоявшаяся жидкость быстро загрязняется, и спустя несколько дней вместо приятного аромата появится зловоние. Пусть дно остается практически сухим.

При уборке пройдитесь салфеткой по верхнему бортику, куда упирается рукоятка, — там скапливаются невидимые капли. Каждые пару дней приподнимайте подставку и вытирайте пол: под ней остается мокрый след.