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Ёлку мишурой больше не душу: 4 украшения для праздничного дерева – выглядят как из новогодней витрины

Опубликовано: 18 октября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Ёлку мишурой больше не душу: 4 украшения для праздничного дерева – выглядят как из новогодней витрины
Ёлку мишурой больше не душу: 4 украшения для праздничного дерева – выглядят как из новогодней витрины
Городовой ру
Как украсить елку на Новый год-2027

Можно купить высокую, пышную и дорогую елку, но легко все испортить неправильным декором. Обычно для праздничного дерева принято использовать мишуру, но именно она “съедает” объем, делает все однообразным. В этом сезоне для елки стоит выбрать четыре детали.

Бархатные банты

Привычную мишуру заменят крупные банты из бархата. Для большой елки достаточно всего 5-7 штук. Их лучше размещать по диагонали. К самым удачным оттенкам следует отнести: молочный, бордовый, шоколадный, темно-зеленый. Банты можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из ленты.

Матовые шары одинакового оттенка

Если использовать одинаковые глянцевые шарики, то елка начинает смотреться дешево. Лучше подобрать одну цветовую гамму, но размеры шаров сделать разными. Можно поиграть и с фактурами - использовать несколько шаров из стекла, металла и пластика.

Длинные подвесы

На елке отлично будут смотреться те украшения, которые создают вертикальные линии - капли и сосульки из стекла, подвесы на лентах, колокольчики. Для всего дерева хватит 6-10 таких игрушек, сообщает vluki.ru.

Гирлянда

Выкладывать гирлянду поверх игрушек точно не стоит, поэтому нужно ее использовать на начальном этапе украшения дерева. Это позволит спрятать провода, сделать свечение менее ярким. Важно выбирать гирлянду с теплым оттенком

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова намерена использовать для украшения елки на Новый год-2027 бархатные банты. Их проще всего делать самостоятельно и закреплять на елку с помощью обычных скрепок.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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