Мишура и гирлянды - прошлый век: украшаем дом к Новому году-2027 - как угодить Огненной Козе

Как украсить дом к Новому году

До Нового года 2027 еще есть время, но подготовку к этому празднику лучше начать уже сейчас. Нужно не только заняться подбором одежды, составлением меню и покупкой подарков, но и задуматься об украшении дома. 2027-й станет годом Красной Огненной Козы, что нужно учесть еще на этапе составления плана. Как украсить квартиру к празднику?

Текстиль

Праздник станет особенно уютным, если отдать предпочтение домашнему текстилю. Обратите внимание на пушистые накидки для мебели, шерстяные пледы, подушки. Можно обойтись и без натуральных материалов, ведь есть подходящие искусственные фактуры.

Свечи

Для новогоднего стола отличным вариантом станут свечи разной высоты. Они должны иметь тонкий диаметр, обладать оттенком, который подходит к текстилю. Для кремовой скатерти лучше подобрать винные свечи, для шоколадной - терракотовые. Идеально создать группу из свечей, что сделает композицию особенно эффектной.

Елка

Огненной Козе нравится максимализм, из-за чего елку следует наряжать с размахом. Достаньте лучшие игрушки, добавьте длинные ленты, крупные шары, декоративные шишки, колокольчики. Чем больше будет декора, тем лучше.

Большое количество игрушек будет выглядеть красиво в том случае, если использовать несколько цветов. Отлично будут смотреться золотой, молочный и бордовый, сообщает top15moscow.ru.

Классические банты в 2027 году станут предсказуемыми, поэтому лучше отдать предпочтение гипертрофированному варианту, который имеет плюшевые петли.

Есть и более необычный вариант украшения елки. Для этого необходимо нарядить ее как бумажную куклу. Сделайте из бумаги плоские шары, банты, свечи, овечек.

Что не стоит использовать для украшения елки

пестрые гирлянды;

холодные оттенки игрушек;

блестящую мишуру.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова любит свечи в интерьере, поэтому она обязательно украсит ими квартиру перед Новым годом. При использовании важно соблюдать меры безопасности. Свечи должны гореть только в вашем присутствии.

Фото: Сгенерировано ИИ

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