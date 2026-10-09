Красная Огненная Коза точно оценит: какие подарки вручить близким на Новый год - забудьте про носки и полотенца

Список подарков, которые можно подарить на Новый год

В 2027-м наступит год Красной Огненной Козы. До праздника еще есть время, но лучше уже сейчас заняться покупкой подарков для близких. Есть банальные идеи, но если вы хотите удивить тех, кто вам дорог, то стоит обратить внимание на несколько вариантов.

Подарки до 500 рублей

Даже за эту небольшую сумму можно найти подходящие варианты. Стоит рассмотреть необычный сорт чая, красивые свечи, разделочную доску из дерева, набор специй или шоколада, ароматические саше, мед, блокнот или ручку, небольшое растение в горшке.

Также можно приобрести емкости для хранения, крем для рук, ночник, формы для льда или кухонную лопатку.

Подарки от 500 до 1000 рублей

За эти деньги можно подобрать уже более интересные подарки. Отличный вариантом станет заварочный чайник, термокружка, кофейный набор, небольшой плед, настольная игра, массажер для головы, кухонные весы.

Есть и другие варианты - поднос, лампа для чтения, небольшое зеркало, набор фужеров, набор для выращивания зелени на подоконнике, сообщает "Киноафиша".

Подарки от 1000 рублей

От этой суммы подарков становится еще больше, но среди всех стоит выделить лишь особенные. Присмотритесь к термосу, набору посуды, мельнице для специй, подарочному сертификату, портативной колонке, мини-проектору.

Что нужно учесть

Большое значение имеет не стоимость подарка, а его значимость для человека. Лучше вручить недорогой презент, но нужный. Именно поэтому следует заняться этим сейчас, иначе потом может не хватить времени.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова начинает покупать новогодние подарки в начале ноября. В это время еще не наблюдается привычной праздничной суматохи в магазинах, из-за чего необходимый товар можно приобрести по адекватной стоимости.

Фото: Сгенерировано ИИ

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