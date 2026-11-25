Пять минут с заведенным двигателем — и штраф: за что зимой наказывают водителей

Самые неочевидные зимние ловушки

Зима добавляет автомобилистам не только сложностей на дороге, но и рисков получить штраф за вроде бы безобидные действия. Некоторые нарушения в холодное время года становятся особенно актуальными, а санкции — ощутимее.

Прогрев машины и стоянка с работающим мотором

Многие привыкли заранее прогревать авто, но если делать это во дворе жилого дома дольше пяти минут, можно нарваться на штраф. По ПДД в жилых и дворовых зонах запрещена стоянка с работающим двигателем: стоянкой считают прекращение движения более чем на пять минут, если это не связано с посадкой/высадкой или погрузкой/разгрузкой.

Санкции по КоАП — 1500 рублей в большинстве регионов, в Москве и Петербурге — 3000 рублей. Проще прогреть машину уже в пути, особенно с современными моторами: так и экологичнее, и кошелёк целее.

Грязные номера, сугробы и скрытые границы

Снег и грязь легко делают номер нечитаемым: если с 20 метров нельзя разобрать хотя бы одну букву или цифру, это повод для штрафа в 500 рублей.

А если инспектор решит, что номер закрыли намеренно, санкции куда серьёзнее — 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца. Под снежным покровом прячутся и газоны, и тротуары: парковка там грозит штрафами и эвакуацией.

Перед тем как поставить авто, стоит присмотреться — сугробы не отменяют запретов, подчеркивает источник.

Техника и буксировка: нюансы, о которых забывают

Неисправные дворники и пустой бачок омывателя — не просто неудобство, а повод для штрафа. ПДД прямо запрещают движение в снегопад, если не работает стеклоочиститель со стороны водителя. Буксировка на гибкой сцепке в гололёд тоже под запретом: разрешена только жёсткая сцепка, плюс у водителя тягача стаж должен быть не менее двух лет.

Праздничный декор и перевозка грузов

Новогодние гирлянды на кузове выглядят нарядно, но с точки зрения закона — это нарушение: за установку несоответствующих световых приборов грозит штраф и конфискация, а за управление таким авто — лишение прав. То же касается перевозки ёлки: если она выступает за габариты, нужен знак «Крупногабаритный груз» и световозвращатели, иначе — штраф 500 рублей.

Чего лучше не делать совсем

не оставляйте авто с работающим мотором во дворе дольше пяти минут — проще обойтись без прогрева или делать его вне жилой зоны;

перед выездом проверяйте читаемость номеров и чистоту световых приборов — минута внимания сэкономит тысячи рублей;

следите за исправностью дворников и уровнем омывающей жидкости — в снегопад это вопрос безопасности и штрафа;

не буксируйте на тросе в гололёд и не цепляйте к машине тюбинг или санки — риск для жизни и гарантированный штраф;

избегайте выезда на лёд вне официальных переправ — региональные штрафы плюс реальная опасность не стоят короткой дороги или эффектного кадра.

Зимой правила работают строже, а инспекторы внимательнее к деталям, которые летом почти не замечают. Если держать в голове эти простые моменты, можно спокойно ездить и не попадать в неприятные истории — даже в самый снежный сезон.

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