Оставила оливье и «шубу» для будней: на Новый год готовлю салат Королевский за 20 минут

Шикарный слоеный салат «Королевский» – отличный вариант для тех, кто устал от новогодних оливье и селедки под шубой.

Готовится он быстро, выглядит эффектно, по составу легкий и чувство тяжести не вызывает. Сочетание морепродуктов с цитрусовыми – стандарт ресторанных блюд.

Ингредиенты

Вам потребуется:

очищенные вареные креветки или крабовое мясо – 300 г;

апельсин или яблоко – 1 шт.;

вареные яйца – 3 шт.;

пармезан или другой твердый сыр – 120 г;

чеснок – 1 зубчик;

йогуртовый соус – 3-4 ст. л.;

красная икра – для украшения.

Для сборки салата вам понадобится кулинарное кольцо.

Способ приготовления

Салат готовится послойно. Первым слоем выложите нарезанное крабовое мясо или креветок, смешанных с соусом и небольшим количеством тертого чеснока. Второй слой – мелко натертые яичные белки. Третий слой – кусочки апельсина (белых пленок быть не должно, поскольку они горькие).

Четвертый слой – тертый сыр, а пятый – измельченные желтки. Верхушку салата украсьте ложкой красной икры.