Оставила оливье и «шубу» для будней: на Новый год готовлю салат Королевский за 20 минут
Готовится он быстро, выглядит эффектно, по составу легкий и чувство тяжести не вызывает. Сочетание морепродуктов с цитрусовыми – стандарт ресторанных блюд.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- очищенные вареные креветки или крабовое мясо – 300 г;
- апельсин или яблоко – 1 шт.;
- вареные яйца – 3 шт.;
- пармезан или другой твердый сыр – 120 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- йогуртовый соус – 3-4 ст. л.;
- красная икра – для украшения.
Для сборки салата вам понадобится кулинарное кольцо.
Способ приготовления
Салат готовится послойно. Первым слоем выложите нарезанное крабовое мясо или креветок, смешанных с соусом и небольшим количеством тертого чеснока. Второй слой – мелко натертые яичные белки. Третий слой – кусочки апельсина (белых пленок быть не должно, поскольку они горькие).
Четвертый слой – тертый сыр, а пятый – измельченные желтки. Верхушку салата украсьте ложкой красной икры.