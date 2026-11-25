Новые правила игры с налогами

В налоговой системе намечаются серьёзные подвижки: законодатели решили стереть границу между обычными и пассивными доходами — теперь и те, и другие будут попадать в одну налоговую корзину.

Прогрессивная шкала НДФЛ в диапазоне от 13 до 22 % станет общей для всех, включая дивиденды, проценты по вкладам и прибыль от сделок.

На первый взгляд перемены могут показаться формальностью, но для людей, которые строят бюджет на инвестициях и капитале, это вполне ощутимый фактор — стоит заранее разобраться, как всё устроено.

Какие доходы теперь будут считать по‑новому

Раньше пассивные поступления жили по своим правилам, а теперь их встраивают в общую систему налогообложения. Под обновлённые нормы попадают:

дивиденды и проценты по банковским вкладам;

доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами;

прибыль от продажи имущества и долей участия;

выплаты по договорам страхования и доходы в порядке дарения.

При этом для ряда категорий ничего не поменяется: ставки 13 % и 15 % сохранятся для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок. Льгота по необлагаемой сумме процентов по вкладам тоже останется — её механизм не трогают.

По расчётам Минфина, перемены коснутся не более 6 % граждан — ориентировочно это около 4 миллионов человек.

Как будет работать система с 2027 года

С 1 января 2027 года банки возьмут на себя часть работы: они начнут сами исчислять и удерживать НДФЛ с процентных доходов по ставке 13 %. Дальше вступает ФНС: по итогам года она доначислит налог, если общий доход человека выведет его на более высокую ступень прогрессивной шкалы.

До конца 2027 года кредитные организации будут донастраивать свои системы под новый порядок — переходный период стоит учитывать при планировании крупных поступлений, сообщает источник.

Новый механизм призван упростить процесс для граждан, но требует чуть более вдумчивого отношения к личным финансам. Если заранее держать в голове грядущие изменения, можно спокойно выстроить стратегию и не столкнуться с неприятными сюрпризами в налоговых уведомлениях.

Ранее «Городовой» рассказывал о налоговых льготах для пенсионеров.