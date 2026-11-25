Варю пшеничную кашу по правилу «1 к 4»: выходит бархатная, сливочная и вкусная — не размазня, а крупинка к крупинке

Как сварить идеальную пшеничную кашу на молоке и воде

Когда-то пшеничная каша считалась классикой идеального завтрака, но сейчас про неё вспоминают все реже. Крупу можно сделать вкуснее овсянки, если следовать правильному рецепту и советам.

Каша, которая хорошо сварена, получается бархатистой, нежной, сливочной и в меру сладкой. Не стоит ее варить на одном молоке. Важно не забывать про соотношение крупы и воды. Если нарушить пропорции, то каша превратится в размазню.

Что понадобится

180 г (1 стакан) пшеничной крупы, 2 стакана молока, 2 стакана воды, 40 г сливочного масла, 1,5 столовой ложки сахара, щепотка соли.

Приготовление

Сначала промойте крупу на несколько раз, что позволит удалить пыль, из-за которой каша становится размазней. Выложите ее в кастрюлю, залейте водой и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, снизьте нагрев, после чего варите в течение 10 минут.

Подогрейте молоко, влейте его в кашу, добавьте соль, сахар и размешайте. Продолжайте готовить крупу еще 10-12 минут, не забывайте про помешивание, иначе она может пригореть, сообщает hsakhaday.ru.

Время варки зависит от размера крупы. Мелкой достаточно примерно 20 минут, а крупной - 30-40 минут. Зерна должны стать мягкими.

После варки уберите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло, размешайте и оставьте под крышкой на 10 минут. За это время каша окончательно приготовится, пропитается маслом и остатками молока.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова иногда готовит пшеничную кашу на молоке для завтраков. Блюдо получается очень сытным. Для украшения каши можно использовать ягоды, мед, корицу, фрукты или орехи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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