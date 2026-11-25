Откуда пошли самые известные народные имена и что они рассказывают об истории города

У Петербурга есть не только парадные официальные названия, но и целая система домашних прозвищ, в которых чувствуется характер города. «Васька», «Чернильница», «Катькин садик» — эти словечки рождались десятилетиями и до сих пор передают особую интонацию Северной столицы.

Самые известные городские прозвища

Васька — так ласково называют Васильевский остров;

Катькин садик — официальное название Екатерининский сквер у Александринского театра;

Чернильница — прозвище Исаакиевского собора, данное за похожую форму балюстрады;

Комод — ироничное имя памятника Александру III;

Огород — так когда‑то звали Летний сад из‑за его назначения;

Блошка, Уделка — блошиный рынок у станции метро «Удельная»;

Готовальня — площадь Искусств, которую в своё время облюбовали местные готы;

Бассейка — Ольгинский пруд.

Любопытно, что отношение к этим словам у горожан разное: «Васька» звучит тепло и по‑дружески, а вот «Огород» применительно к Летнему саду сегодня кажется грубоватым — хотя несколько веков назад название точно отражало функции территории.

Когда улицы не имели имён

Мало кто знает, что в петровские времена улицы Петербурга не имели официальных названий. В городе и его окрестностях всё делилось на слободы — по профессиям и национальностям: в Морской селились офицеры флота, в Греческой — греки, в Ямской — ямщики, в Татарской — татары. Ориентироваться приходилось по домам и людям, а не по вывескам.

Официальные имена улицам присвоили только в 1738 году, при Анне Иоанновне. Комиссия о Санкт‑Петербургском строении издала три указа, по которым названия получили более ста улиц.

Причём многие народные имена закрепились официально: остались и Большая с Малой Морскими, и Кузнечный с Поварским переулками — там действительно жили кузнецы и повара, сообщает источник.

Что зашифровано в названиях улиц

За Фонтанкой располагалась Дворцовая слобода — жилище обслуги императорского двора. Отсюда Стремянная улица и Свечной переулок: службы, ставшие именами. А вот три Подьяческие улицы — Большая, Средняя и Малая — хранят память о подьячих, низших административных чинах XVI — начала XVIII века, которые вели делопроизводство в государственных учреждениях. Сейчас слово почти забыто, а улицы знакомы каждому горожанину.

Ещё один пример — Моховая улица. Раньше она называлась Хамовой: «хамовниками» в XVIII веке звали ткачей‑скатерщиков. К 1760‑м годам слово забылось, а улица превратилась в Моховую.

Катькин садик: история одного сквера

В 1834 году перед фасадом Александринского театра по проекту Карла Росси разбили сквер, который называли Александринским. В 1873 году, в честь столетия восшествия Екатерины II на престол, здесь установили памятник императрице — и сквер стал Екатерининским, а по‑простонародному «Катькиным». В XX веке за вечерние посиделки асоциальной публики имя окончательно закрепилось в разговорной речи.

Питер или Санкт‑Петербург?

Сокращённое «Питер» встречается ещё у Николая Карамзина в «Истории государства Российского», есть оно и у Николая Гоголя в «Ревизоре», и в дневнике Николая II. При переименовании в Ленинград слово почти исчезло из речи, но с возвращением исторического имени вернулось в обиход.

В официальных документах города «Питер» не услышишь — это исключительно бытовое имя. И как заметно горожанам, многое зависит от того, кто и как его произносит: за «Питером» может стоять и искренняя симпатия, и лёгкая самоирония настоящего петербуржца.

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