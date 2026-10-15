Неблагоприятные дни для украшения елки на Новый год-2027 - не только 9 декабря: лучше даже не начинать

Названы неудачные дни для украшения символа праздника

К вопросу украшения елки нужно подойти со всей ответственностью, ведь именно она является главным символом Нового года. Если подобрать для этого дела благоприятные дни, то можно будет привлечь в 2027 году удачу, везение, любовь. Об этом портал “Городовой” писал ранее.

Но встречаются и неблагоприятные дни, во время которых следует временно забыть об украшении елки. Разберем их подробнее.

9 декабря

В этот день Новолуние будет в Стрельце, поэтому привычное украшение елки может привести к хаосу. Итог способен вызвать смешанные чувства, поэтому в этот день лучше заняться чем-то другим.

23, 24 декабря

Наряжать елку накануне Полнолуния в знаке Рыбы - плохая идея. В это время человек будет находиться на эмоциях, из-за чего украшение елки не получится комфортным. Существует вероятность разногласий между близкими в момент подбора игрушек и прочих аксессуаров, сообщает thegirl.ru.

26-31 декабря

Дни придутся на период убывающей Луны, поэтому в это время лучше отказаться не только от украшения елки, но и выполнения других важных задач. В конце года уже не будет времени на праздничное дерево, из-за чего лучше заняться этим чуть раньше.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова старается наряжать елку примерно за 2 недели до Нового года. Это позволяет создать праздничное настроение заранее, а также существенно экономит время.

Фото: Сгенерировано ИИ

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