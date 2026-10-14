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Благоприятные дни для украшения елки на Новый год-2027: привлечете удачу, деньги и любовь

Опубликовано: 14 октября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Благоприятные дни для украшения елки на Новый год-2027: привлечете удачу, деньги и любовь
Благоприятные дни для украшения елки на Новый год-2027: привлечете удачу, деньги и любовь
Городовой ру
Какие дни станут благоприятными для украшения новогодней елки

Одним из самых важных этапов подготовки к Новому году является украшение елки. Для этого нужно не только приобрести пушистое дерево, игрушки, но и подобрать благоприятные дни по Лунному календарю. Если украсить дерево в нужное время, то получится привлечь удачу, деньги и здоровье в свою жизнь.

10-22 декабря

В этот период Луна будет растущей, что станет прекрасной и длительной возможностью нарядить символ праздника. Не стоит все делать в один день, лучше разделить процесс на этапы, что принесет больше удовольствия.

21 и 22 декабря Луна будет в знаке Тельца, поэтому дни считаются лучшими. Если выбрать именно этот временной период, то удача будет следовать по пятам весь 2027 год.

25 декабря

В этот день Луна станет убывающей, но шанс нарядить елку все-таки появится. Именно тогда католики празднуют Рождество, поэтому украшение праздничного дерева сможет принести в жизнь любовь, крепкую связь с близкими и новые знакомства, сообщает thegirl.ru.

Рекомендация

Заранее составьте план по украшению елки. Начните приобретать нужные игрушки уже сейчас. Это позволит существенно сэкономить время, а также деньги.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова намерена наряжать елку 21 и 22 декабря. Покупать украшения она станет в ноябре, так как в декабре на них будет наблюдаться существенная наценка.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
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