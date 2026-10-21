Лампочки выбираю не по ваттам и яркости: смотрю 2 буквы на коробке — сразу ясно, сочный свет или «блеклая» дрянь

Как правильно выбираль лампочки

Перед приобретением лампочек важно смотреть не только на стоимость и мощность, но и яркость. На коробках можно увидеть обозначение Ra, которое указывает, как свет будет передавать оттенки предметов. Если на упаковке низкое значение, то кожа будет смотреться бледной, а красный оттенок выглядеть грязным.

Значение букв Ra

Чем индекс Ra ближе к 100, тем более точными будут выглядеть цвета при освещении. Для жилого помещения лучше всего искать Ra 80. Такой показатель подойдет для спальни, коридора или гостиной. Здесь не будет требоваться точная передача оттенков.

Для гардеробной, кухни или возле зеркала следует выбирать Ra 90+. Благодаря такому свету продукты будут смотреться аппетитно, кожа станет естественной.

Стоит ли обращать внимание на ватты

Ватты указывают на количество потребляемой энергии, а люмены - на количество света. Если взять две лампы одинаковой мощности, то они могут смотреться совершенно иначе из-за значения Ra.

При выборе лампочки изначально нужно смотреть на Ra, после чего подбирать яркость и температуру свечения. Уютную атмосферу можно создать с помощью 2700-3200 К, а в качестве нейтрального освещения - 3500-4000 К.

Если вы видите на коробке с лампочкой показатель Ra 70, то стоит отказаться от приобретения, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова ставит во всей квартире лампочки со значением Ra 80. Этот вариант устраивает ее даже на кухне. Также автор всегда проверяет мерцание лампочек. Обычно дешевые LED-варианты могут незаметно пульсировать, что негативно влияет на глаза. Проверить мерцание возможно с помощью камеры смартфона.

Фото: Сгенерировано ИИ

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