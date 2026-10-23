Воротник куртки сияет как жирный чебурек: всего 5 капель на ватный диск– и снова чистый, будто из химчистки

Как очистить воротник куртки с помощью медицинского спирта

Именно воротник обычно портит внешний вид куртки, ведь он быстро покрывается темным налетом и жирным блеском. Верхняя одежда может выглядеть новой, но воротник будет словно натерт маслом. Стирать куртку не придется, ведь есть другой способ решения проблемы. Достаточно нанести несколько капель средства на ватный диск, после чего обработать воротник.

Что понадобится

Нанесите на ватный диск 4-5 капель обычного медицинского спирта. Протрите засаленное место, постарайтесь не растирать пятно по чистой ткани.

Главная ошибка

Если использовать слишком много спирта, то можно испортить ткань. Вы получите светлое пятно, разводы. Важно добавлять всего несколько капель средства, а также не пытаться его растирать.

Максимальное внимание при обработке уделяйте краю воротника. Там собирается основная грязь, которую очень хорошо видно на свету.

Как убрать средство

После чистки воротника слегка смочите тряпку водой, протрите ткань. Сушить куртку нужно при комнатной температуре, не используя нагревательных приборов, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова после покупки светлой куртки часто сталкивалась с загрязнением воротника. На нем оставалась не только грязь, но и следы косметики. Помимо спирта также можно использовать мицеллярную воду. Важно не перестараться. Достаточно слегка смачивать ватный диск.

Фото: Сгенерировано ИИ

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