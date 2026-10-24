Теперь салат «Крабовый» готовлю только так: секрет от именитых шеф-поваров – новый вкус и необычная подача

Привычный салат на новый лад

Популярность классического крабового салата неоспорима, однако порой возникает потребность в более оригинальных рецептах.

Предлагаем вашему вниманию рецепт салата «Красное море». Сочетание крабовых палочек, томатов, сыра и болгарского перца гарантирует высокие вкусовые качества и эстетичную подачу блюда.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

½ красного сладкого перца;

2 томата;

100 г сыра;

2 зубчика чеснока;

2–3 ст. л. майонеза;

соль по вкусу.

Технология приготовления:

Особенность рецепта заключается в способе подготовки основного компонента: вместо стандартной нарезки кубиками рекомендуется слегка раскатать палочки скалкой и разделить их на волокна. Такой прием придает блюду ресторанную подачу и позволяет раскрыть вкус продукта с новой стороны.

Болгарский перец и томаты следует нарезать соломкой, а сыр натереть на терке для корейской моркови.

Соедините все ингредиенты в сервировочной салатнице. Добавьте майонез, соль и специи согласно вашим предпочтениям. Блюдо готово к подаче. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» добавила вместо обычного болгарского перца маринованный. Получилось очень пикантное блюдо.

Фото сгенерировано ИИ

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