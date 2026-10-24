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Теперь салат «Крабовый» готовлю только так: секрет от именитых шеф-поваров – новый вкус и необычная подача

Опубликовано: 24 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Теперь салат «Крабовый» готовлю только так: секрет от именитых шеф-поваров – новый вкус и необычная подача
Теперь салат «Крабовый» готовлю только так: секрет от именитых шеф-поваров – новый вкус и необычная подача
Городовой ру
Привычный салат на новый лад

Популярность классического крабового салата неоспорима, однако порой возникает потребность в более оригинальных рецептах.

Предлагаем вашему вниманию рецепт салата «Красное море». Сочетание крабовых палочек, томатов, сыра и болгарского перца гарантирует высокие вкусовые качества и эстетичную подачу блюда.

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек;
  • ½ красного сладкого перца;
  • 2 томата;
  • 100 г сыра;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2–3 ст. л. майонеза;
  • соль по вкусу.

Технология приготовления:

Особенность рецепта заключается в способе подготовки основного компонента: вместо стандартной нарезки кубиками рекомендуется слегка раскатать палочки скалкой и разделить их на волокна. Такой прием придает блюду ресторанную подачу и позволяет раскрыть вкус продукта с новой стороны.

Болгарский перец и томаты следует нарезать соломкой, а сыр натереть на терке для корейской моркови.

Соедините все ингредиенты в сервировочной салатнице. Добавьте майонез, соль и специи согласно вашим предпочтениям. Блюдо готово к подаче. Желаем приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» добавила вместо обычного болгарского перца маринованный. Получилось очень пикантное блюдо.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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