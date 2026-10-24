Теперь салат «Крабовый» готовлю только так: секрет от именитых шеф-поваров – новый вкус и необычная подача

Популярность классического крабового салата неоспорима, однако порой возникает потребность в более оригинальных рецептах.
Предлагаем вашему вниманию рецепт салата «Красное море». Сочетание крабовых палочек, томатов, сыра и болгарского перца гарантирует высокие вкусовые качества и эстетичную подачу блюда.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- ½ красного сладкого перца;
- 2 томата;
- 100 г сыра;
- 2 зубчика чеснока;
- 2–3 ст. л. майонеза;
- соль по вкусу.
Технология приготовления:
Особенность рецепта заключается в способе подготовки основного компонента: вместо стандартной нарезки кубиками рекомендуется слегка раскатать палочки скалкой и разделить их на волокна. Такой прием придает блюду ресторанную подачу и позволяет раскрыть вкус продукта с новой стороны.
Болгарский перец и томаты следует нарезать соломкой, а сыр натереть на терке для корейской моркови.
Соедините все ингредиенты в сервировочной салатнице. Добавьте майонез, соль и специи согласно вашим предпочтениям. Блюдо готово к подаче. Желаем приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» добавила вместо обычного болгарского перца маринованный. Получилось очень пикантное блюдо.
Фото сгенерировано ИИ
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