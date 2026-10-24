Лучшие дни для квашения капусты по народному календарю: Луна, праздники и дни недели

Хрустящая заготовка из капусты украшает любой стол, а ее звук при разжевывании ни с чем не спутать.

Чтобы блюдо удалось, обратитесь к опыту предков. Они оставили подсказки о подходящих днях. Проверьте эти наблюдения на своей кухне.

Выберите верный момент

Наши предки начинали солить капусту после Покрова, то есть с 14 октября. К этой дате поспевали поздние сорта — плотные и сочные вилки. Отбирайте крепкие кочаны без изъянов. Тогда заготовка выйдет удачной и простоит до весны.

Сверьтесь с ночным светилом

Опытные хозяйки подмечали: солить лучше при растущем месяце. В нынешнем году Покров совпадает с фазой роста. До 25 октября ночное светило набирает силу — удачный момент для заготовок. Загляните в лунный календарь, чтобы не промахнуться.

Подгадайте день недели

Для любителей примет есть еще одно правило — браться за дело в понедельник, вторник или четверг. Объяснения этому нет, но в старинной обрядовой культуре такие дни считались мужскими. Считалось, что они придают закуске стойкость при хранении и звонкий хруст. Попробуйте и оцените сами.

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