Метро, мосты и дублер КАД: губернатор рассказал, как изменится Петербург в ближайшие годы

Петербург ждет большая стройка.

Губернатор Александр Беглов встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Они обсудили будущее дорог, метро и других важных объектов. Москва выделяет на эти цели крупные кредиты.

Где построят выход со станции «Театральная»

Историю со станцией «Театральная» знают многие. Строители долго не могли решить, где сделать выход на поверхность. Подземная часть станции почти готова, но выходить было некуда.

Театр опасался за целостность своего здания, поэтому место долго согласовывали.

Теперь компромисс найден. Наземный вестибюль появится на площади Темирканова — прямо напротив Консерватории. Эту идею поддержали президент страны и худрук Мариинки Валерий Гергиев, рассказал губернатор.

Открыть станцию для пассажиров планируют к 2030 году. Также в городе достраивают первые станции новой «коричневой» ветки, которая очень нужна жителям Юго-Запада.

Новый разводной мост через Неву

В Невском районе вовсю строят Большой Смоленский мост. Это событие для города уникальное. Новых разводных переправ через Неву не строили со времен СССР — почти 40 лет.

Новый мост соединит улицу Коллонтай и Большой Смоленский проспект. Он свяжет левый и правый берега в районе, где переездов давно не хватает. Это разгрузит соседние Володарский мост и мост Александра Невского. Строители идут с опережением графика.

Заодно в городе доделывают развязку ЗСД на Васильевском острове возле Шкиперского протока. Выезжать с острова станет гораздо проще.

Вторая кольцевая для транзита

Нынешняя КАД давно перегружена. На ней постоянно стоят фуры и образуются пробки. Чтобы убрать транзитный транспорт из города, построят КАД-2.

Первый участок пройдет по территории Ленинградской области — от трассы М-11 до поселка Кузьмолово. На этом отрезке возведут новый мост через Неву возле города Отрадное.

Он заберет на себя часть грузового потока. Всего в рамках проекта построят 100 километров новых дорог и обновят 80 километров существующих.

Курорт в Горской и чистая вода

Бывшую заброшенную промзону «Горская» на берегу Финского залива превратят в круглогодичный курорт «Санкт-Петербург Марина». Там создадут кластер для яхтенного туризма, отели и прогулочные зоны. Сейчас к будущей стройке подменяют сети и инженерию.

Власти Петербурга замахнулись на очень серьезные проекты. Изменения затронут практически все районы города. Главное теперь — чтобы строители выдержали обещанные сроки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что пересадки между электричками и автобусами в Петербурге станут удобнее.