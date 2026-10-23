Сойти с платформы и сразу в тепло: пересадки между электричками и автобусами в Петербурге станут удобнее

Теперь не придется стоять на ветру по полчаса, пересаживаясь с поезда на автобус.

Дачный сезон официально закрыт. А это значит, что пассажиропоток за городом изменился, и транспорт Петербурга перестраивается на зимний режим.

С 25 октября, электрички и пригородные автобусы меняют свое расписание. Главный плюс для пассажиров — график наконец-то синхронизировали, сообщает городской комитет по транспорту.

Пересадки станут быстрее

Городские власти и перевозчики состыковали графики. Время прибытия электричек и отправления автобусов подогнали друг под друга: сошел с платформы — и сразу сел в автобус.

Расписание изменится у 12 популярных маршрутов:

По будням: № 213, 273, 305, 331 и 335.

№ 213, 273, 305, 331 и 335. По выходным: № 360.

№ 360. Всю неделю: № 389, 390, 410, 438, 438з и 544.

В основном это маршруты, связывающие железнодорожные станции с жилыми кварталами в Пушкине, Колпино, Зеленогорске, Петергофе и других пригородах.

Новые электрички в час пик

Обычно зимой поездов становится меньше, но в этот раз кое-где движение даже усилили. О дополнительных поездах просили сами горожане.

В вечерний час пик по будням запустят две дополнительные электрички между Финляндским вокзалом и Лисьим Носом:

Поезд № 6047: старт с Финляндского в 17:39, в Лисьем Носу — в 18:17.

старт с Финляндского в 17:39, в Лисьем Носу — в 18:17. Поезд № 6048: обратно из Лисьего Носа в 18:29, прибытие на вокзал — в 19:12.

Кроме того, приятный бонус ждет жителей области: появятся новые остановки у поездов, которые ходят между Ладожским вокзалом, Будогощью и Великим Новгородом.

Временные отмены из-за ремонта

Не обошлось и без ложки дегтя. Железнодорожники начинают плановый ремонт путей, поэтому две электрички временно ходить не будут:

№ 6365 (Финляндский вокзал — Ладожский вокзал);

№ 6615 (Обухово — Колпино).

Также у некоторых других пригородных поездов могут слегка измениться конечные станции и время выезда. Сдвиг может быть всего на 2–5 минут, но этого хватит, чтобы по привычке опоздать на работу.

Что делать пассажирам?

Зимний график традиционно продержится до конца апреля. Чтобы утро понедельника не началось с неприятных сюрпризов, проверьте свое расписание заранее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется движение электричек в Петербурге.