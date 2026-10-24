Тусклые звезды к теплу, яркие – к морозам: народные приметы на 25 октября

В день Андрона Звездочёта взоры крестьян устремлялись к небу

25 октября в народном календаре — день Андрона Звездочёта. Взоры крестьян в это время были устремлены к небу. Основной традицией было наблюдение за звёздами до глубокой ночи. По тому, как они светили, судили о погоде:

Яркие, сверкающие звёзды предвещали скорые морозы и суровую зиму.

Тусклые звёзды указывали на длительное тепло и мягкую зиму.

Сильное мерцание, с синеватым оттенком, предвещало снегопад.

Падающая звезда считалась предвестником ветреной и неустойчивой погоды. Если удавалось её увидеть, загадывали желание — верили, что оно исполнится.

Если звёзды были хорошо видны, надеялись на богатый урожай гороха на следующий год.

Погодные приметы

Помимо звёзд, обращали внимание и на другие явления природы. Осадки в этот день предвещали холодную и суровую зиму. Северный ветер указывал на похолодание, а южный — на тепло. Красная луна предвещала сильный ветер.

Традиции дня

К 25 октября заканчивался помол зерна, и мельники начинали отдыхать. Вечером было принято собираться за столом, главным блюдом на котором была каша — ячменная, овсяная или пшенка.

Этот день был благоприятен для завершения старых дел и примирения, но не для начинаний и крупных покупок. Считалось, что родившиеся 25 октября стремятся к гармонии и умеют объединять вокруг себя людей.

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