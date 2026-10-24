Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила 2 сорта – зеленцы как на подбор, без всякой горечи

Обзор огуречных сортов

При выборе сорта огурцов приоритетными характеристиками являются высокая урожайность и ранние сроки созревания, что позволяет обеспечить получение продукции в сжатые сроки. Лучше заранее приобретать посевной материал из-за высокого спроса на него весной.

«Кустовой»

Это скороспелый сорт с периодом вегетации всего 45 дней после появления первых всходов. Предназначен для выращивания в открытом грунте и под мобильными пленочными укрытиями.

Плоды характеризуются темно-зеленым цветом, яйцевидно-удлиненной формой и массой до 90 г. Сорт отличается высокой продуктивностью — до 12 кг с 1 кв. метра.

«Боровичок F1»

Пчелоопыляемый гибрид, требующий обеспечения доступа насекомых при выращивании в условиях теплицы. Начало плодоношения фиксируется через 43 дня после всходов.

Плоды имеют насыщенный зеленый оттенок и мелкие черные шипы. Сорт обладает выраженной устойчивостью к мучнистой росе и корневым гнилям.

Урожайность с одного куста составляет порядка 6 кг плодов.

Фото сгенерировано ИИ

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