Городовой / Новости Петербурга / «Кураж» – в компост: выбрала другой сорт огурцов – устроит каждого дачника, дает до 25 кг с куста

«Кураж» – в компост: выбрала другой сорт огурцов – устроит каждого дачника, дает до 25 кг с куста

Опубликовано: 23 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» – в компост: выбрала другой сорт огурцов – устроит каждого дачника, дает до 25 кг с куста
«Кураж» – в компост: выбрала другой сорт огурцов – устроит каждого дачника, дает до 25 кг с куста
Городовой ру
Назван урожайный и беспроблемный сорт огурцов

На рынке представлено множество сортов огурцов, однако предпочтение традиционно отдается наиболее продуктивным. В полной мере этим требованиям отвечает сорт «Престиж».

Этот среднеранний сорт достигает технической спелости через 45 дней после появления всходов. Учитывая, что длина плетей составляет до 1,5 метров, для культивации культуры хорошо подходят тепличные условия.

Растения характеризуются неприхотливостью, выраженным иммунитетом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и типичным заболеваниям, что значительно упрощает уход.

Сорт «Престиж» отличается высокой продуктивностью: при тепличном выращивании урожайность достигает 25 кг с квадратного метра. При высадке в открытый грунт показатели урожайности будут несколько ниже.

Плоды обладают компактными размерами — до 9 см в длину при массе около 90 г. Благодаря хорошей лежкости сорт идеально подходит для длительного хранения.

Читайте также

«Герман» больше не сажаю: выбираю 2 новых сорта – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени.

Урожай даже в Сибири: назван высокоурожайный сорт огурцов — умные дачники сдают «Герман» в утиль.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Тёплая «одежда» для мрамора: как в Царском Селе готовят скульптуры к зиме Перейти 22 октября 2026
Когда борщ и рассольник надоели, готовлю жур: наваристый суп с ветчиной и приятной кислинкой — объедение Перейти 22 октября 2026
Можно ли управлять машиной, если водитель не вписан в полис ОСАГО, но сидит рядом Перейти 22 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное