«Кураж» – в компост: выбрала другой сорт огурцов – устроит каждого дачника, дает до 25 кг с куста

Назван урожайный и беспроблемный сорт огурцов

На рынке представлено множество сортов огурцов, однако предпочтение традиционно отдается наиболее продуктивным. В полной мере этим требованиям отвечает сорт «Престиж».

Этот среднеранний сорт достигает технической спелости через 45 дней после появления всходов. Учитывая, что длина плетей составляет до 1,5 метров, для культивации культуры хорошо подходят тепличные условия.

Растения характеризуются неприхотливостью, выраженным иммунитетом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и типичным заболеваниям, что значительно упрощает уход.

Сорт «Престиж» отличается высокой продуктивностью: при тепличном выращивании урожайность достигает 25 кг с квадратного метра. При высадке в открытый грунт показатели урожайности будут несколько ниже.

Плоды обладают компактными размерами — до 9 см в длину при массе около 90 г. Благодаря хорошей лежкости сорт идеально подходит для длительного хранения.

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