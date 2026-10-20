Урожай даже в Сибири: назван высокоурожайный сорт огурцов — умные дачники сдают «Герман» в утиль

Назван урожайный сорт огурцов

В преддверии посевного сезона продвинутые овощеводы рекомендуют заблаговременно позаботиться о приобретении посадочного материала. Особого внимания заслуживает сорт «Крошечка-Хаврошечка», получивший признание среди профессиональных аграриев.

Данный сорт отличается высокой холодостойкостью, что позволяет культивировать его как в защищенном, так и в открытом грунте. Период созревания составляет 50–55 дней, а плоды массой 90–100 г формируются по 2–3 штуки в узле. Важным преимуществом является теневыносливость и неприхотливость в уходе.

Сорт универсален: подходит для выращивания на балконах, отличается отменными вкусовыми качествами, цилиндрической формой плодов и пригодностью как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Благодаря совокупности этих характеристик, сорт пользуется стабильным спросом у опытных садоводов.

Фото сгенерировано ИИ

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