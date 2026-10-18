«Темп» и «Голубчик» – отличная альтернатива надоевшим сортам: устойчивы к болезням, созревают за 45 дней

Названы сорта огурцов, устойчивые ко всем болезням

Огурцы подвержены широкому спектру заболеваний, поэтому выбор культур с выраженной резистентностью к патогенам является приоритетным. Это позволяет оптимизировать трудозатраты и минимизировать риски потери урожая.



Сорт «Голубчик»

Гибрид, опыляемый пчелами, рекомендован для культивирования в открытом грунте или хорошо проветриваемых теплицах. Период созревания составляет 45 дней с момента появления первых всходов

«Голубчик» обладает хорошим иммунитетом к таким болезням, как вирус огуречной мозаики, мучнистая роса, а также ряду вредителей. Огурчики отличаются высокими вкусовыми качествами и полным отсутствием горечи, что является существенным конкурентным преимуществом.



Сорт «Темп»

Партенокарпический гибрид, идеально подходящий для выращивания в любых тепличных условиях. Относится к раннеспелым сортам с периодом вегетации 35 дней.



Культура обладает устойчивостью к основным заболеваниям – кладоспориозу, мучнистой росе, ложной мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики.



Компактный размер зеленцов делает их любимчиков хозяек, занимающихся домашними заготовками: в банке эти огурчики смотрятся замечательно!

Фото сгенерировано ИИ

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