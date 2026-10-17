Не сорт, а настоящий клондайк: о таких огурцах мечтает каждый дачник — до 25 кг урожая с квадратного метра

Назван высокоурожайный сорт огурцов

Для достижения высокой урожайности огурцов рекомендуется выбирать сорта с повышенной продуктивностью, адаптированные к различным климатическим условиям. Учитывая высокий спрос, приобретение семян следует планировать заранее.

Хорошим выбором является сорт «Белый гигант», характеризующийся формированием плодов светлого оттенка и крупного размера.

Масса одного плода достигает 250 г, а средняя урожайность составляет до 25 кг с одного квадратного метра.

Культура демонстрирует высокую адаптивность к различным условиям выращивания. Ее можно культивировать как в открытом грунте, так и в тепличных условиях, за счет устойчивости к засухе, колебаниям температуры, прямому солнечному воздействию и обильным осадкам.

Сорт «Белый гигант» обладает выраженным иммунитетом к вредителям и патогенам, что минимизирует риски при выращивании. Плоды характеризуются высокими вкусовыми качествами, отсутствием горечи и идеально подходят для употребления в свежем виде.

Фото сгенерировано ИИ

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