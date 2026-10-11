Эффект новогодней ёлки: эти пучковые огурцы затмят даже «Кураж» – урожайные и скороспелые

Семена этих огурцов разлетаются с прилавков как горячие пирожки

Пучковые гибриды огурцов на протяжении вот уже нескольких сезонов сохраняют высокую востребованность среди садоводов. Эти сорта отличаются неприхотливостью в агротехнике и демонстрируют стабильно высокую урожайность.

Особенности формирования плодов пучками, схожие с типом плодоношения томатов «Черри», сильно упрощают процесс сбора урожая.

Сорт «Бабушкин секрет F1»

Характеризуется скороспелостью и устойчивостью к низким температурам, что позволяет культивировать его как в защищенном, так и в открытом грунте. Техническая спелость плодов наступает через 45 дней после появления всходов.

Гибрид «Изумрудные сережки F1»

Также относится к пучковому типу: в одном узле формируется от 6 до 10 плодов, что оптимизирует процесс сбора. Данный раннеспелый сорт готов к уборке через 42 дня после прорастания семян.

Сорт «Мастер F1»

Адаптирован для прямого посева в открытый грунт в условиях южных регионов. Этот сорт характеризуется слабой ветвистостью, что позволяет размещать до 3–5 растений на 1 квадратный метр площади, оптимизируя использование пространства. Плоды достигают средних размеров, составляя в длину до 12 сантиметров.

Отзывы дачников:

«Это самый вкусный сорт огурчиков! Внучка все лето ела только их! Кожица тоненькая, мякоть нежная и сладкая! Рекомендую всем!», – делится огородница Ольга М. впечатлениями о сорте «Мастер».

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