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«Герман» не в моде: мудрые дачники скупают в октябре только 2 сорта огурцов — ранние и вкусные

Опубликовано: 10 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Герман» не в моде: мудрые дачники скупают в октябре только 2 сорта огурцов — ранние и вкусные
«Герман» не в моде: мудрые дачники скупают в октябре только 2 сорта огурцов — ранние и вкусные
Городовой ру
Любимые огурцы продвинутых дачников

Продвинутые дачники заблаговременно приступают к формированию фонда семян огурцов, что позволяет обеспечить закупку наиболее продуктивных, качественных и востребованных сортов.

Эколь

Этот сорт характеризуется формированием мощных кустов с высокими показателями урожайности. Плоды достигают длины до 12 сантиметров, отличаются низкой семенной нагрузкой и выраженными вкусовыми качествами. Темно-зеленые плоды универсальны в применении: они подходят как для переработки, так и для реализации в свежем виде.

Кураж

Скороспелый сорт, демонстрирующий высокую эффективность при тепличном выращивании и обеспечивающий раннее получение обильного урожая. Плоды цилиндрической формы длиной до 12 сантиметров имеют тонкую кожицу, сочную хрустящую мякоть и мягкий сладковатый привкус.

Сорт пользуется заслуженной популярностью у аграриев благодаря своей неприхотливости и отсутствию склонности к накоплению горечи.

Отзывы дачников

«Летом высадила огурец сорта Эколь F1. На место собранного урожая чеснока разместила заранее заготовленную рассаду, прижилась вся. Между всходом и первым урожаем прошло порядка 40 дней. Огурцы достигают максимум 12 см в длину, потом растут только в ширину. Цвет зеленый насыщенный, бугорки на кожице крупные, горьких плодов практически нет» – делится Кристина.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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