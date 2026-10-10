«Герман» не в моде: мудрые дачники скупают в октябре только 2 сорта огурцов — ранние и вкусные

Продвинутые дачники заблаговременно приступают к формированию фонда семян огурцов, что позволяет обеспечить закупку наиболее продуктивных, качественных и востребованных сортов.
Эколь
Этот сорт характеризуется формированием мощных кустов с высокими показателями урожайности. Плоды достигают длины до 12 сантиметров, отличаются низкой семенной нагрузкой и выраженными вкусовыми качествами. Темно-зеленые плоды универсальны в применении: они подходят как для переработки, так и для реализации в свежем виде.
Кураж
Скороспелый сорт, демонстрирующий высокую эффективность при тепличном выращивании и обеспечивающий раннее получение обильного урожая. Плоды цилиндрической формы длиной до 12 сантиметров имеют тонкую кожицу, сочную хрустящую мякоть и мягкий сладковатый привкус.
Сорт пользуется заслуженной популярностью у аграриев благодаря своей неприхотливости и отсутствию склонности к накоплению горечи.
Отзывы дачников
«Летом высадила огурец сорта Эколь F1. На место собранного урожая чеснока разместила заранее заготовленную рассаду, прижилась вся. Между всходом и первым урожаем прошло порядка 40 дней. Огурцы достигают максимум 12 см в длину, потом растут только в ширину. Цвет зеленый насыщенный, бугорки на кожице крупные, горьких плодов практически нет» – делится Кристина.
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«Герман» им в подметки не годится: сажаю эти 2 сорта – первые огурцы собираю в июне.
Любимый сорт дачников: вместо «Германа» сажаю его – и урожай собираю тазами в мае.