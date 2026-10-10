«Герман» не в моде: мудрые дачники скупают в октябре только 2 сорта огурцов — ранние и вкусные

Новости по теме

Не «Кураж» и не «Герман»: скупила семена другого сорта – урожай через 42 дня, плоды хрустящие и плотные

Перейти

«Герман» и «Кураж» – прошлый век: сажаю этот пучковый огурец – и урожай собираю на зависть соседям

Перейти

Не «Кураж» и не «Герман»: для сезона 2027 выбираю его – урожай зеленцов до 40 кг/м², растет даже в трещине асфальта

Перейти

«Кураж» и «Герман» – моветон: этот сорт завалит урожаем – корнишоны сладкие, хрустящие и без горечи

Перейти

На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября

Перейти